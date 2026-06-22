El ébola supera los 1.000 casos en Congo mientras crecen los contagios en hospitales

Los casos de ébola han superado los 1.000 en la República Democrática del Congo, donde trabajadores de la salud se están contagiando antes de que se identifique que atienden a pacientes infectados con el virus mortal. La situación pone de relieve una peligrosa debilidad en los esfuerzos por contener uno de los brotes de más rápido crecimiento del mundo.

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Al menos 78 enfermeros, médicos y otros trabajadores sanitarios se han enfermado y 18 han muerto durante la epidemia, según el Instituto Nacional de Salud Pública del Congo. Muchas de las infecciones se han producido en clínicas y hospitales comunes, y no en centros especializados para el tratamiento del ébola, de acuerdo con responsables de la respuesta al brote.

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“Todos los trabajadores de la salud infectados se contagiaron fuera de las instalaciones de tratamiento del ébola hasta ahora”, dijo Abdou Sebushishe, responsable médico de International Medical Corps en el Congo.

El ébola Bundibugyo suele comenzar con síntomas que se parecen a los de la malaria y otras enfermedades comunes, lo que significa que los trabajadores sanitarios pueden quedar expuestos antes de que se sospeche la enfermedad y se implementen medidas estrictas de control de infecciones. Sebushishe afirmó que los contagios estuvieron relacionados principalmente con deficiencias en las medidas de control, escasez de equipos de protección, capacitación insuficiente y vigilancia deficiente en los centros de salud.

La Organización Mundial de la Salud ha advertido que la transmisión del ébola se intensifica en los entornos sanitarios cuando las medidas de prevención y control de infecciones son insuficientes. Los síntomas iniciales son inespecíficos y pueden retrasar el diagnóstico, señaló el organismo en una actualización publicada el viernes sobre el brote.

El Congo registró 1.003 casos confirmados y 254 muertes hasta el 20 de junio, según cifras divulgadas por el gobierno el domingo. El número de pacientes recuperados aumentó a 100 después de que otras ocho personas fueran declaradas curadas.

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El brote sigue concentrado en la provincia de Ituri, que representa más del 90% de las infecciones confirmadas. Los centros de tratamiento allí enfrentan una presión creciente, con salas de aislamiento que operan por encima de su capacidad mientras continúa aumentando la cantidad de pacientes que requieren atención.

Tratamiento gratuito

Las autoridades están haciendo que la atención médica sea gratuita en toda Ituri durante el brote para fomentar diagnósticos y tratamientos más tempranos. También se ha ampliado la capacidad de los laboratorios, reforzado la vigilancia y vuelto a capacitar al personal sanitario en prevención y control de infecciones.

Aun así, la respuesta sigue enfrentando importantes desafíos. La proporción de contactos identificados que fueron monitoreados con éxito por las autoridades sanitarias cayó al 58% el sábado, desde más del 70% registrado a comienzos de la semana, lo que refleja la dificultad de rastrear las cadenas de transmisión en zonas afectadas por conflictos.

“En una escala de cero a 10, comparado con el nivel en el que debería estar esta respuesta, diría que estamos alrededor de tres o cuatro”, dijo Marie Roseline Belizaire, responsable de respuesta a emergencias de la OMS para África, en una entrevista con UN News. “Ahora contamos con apoyo psicosocial y nutricional para asistir a los pacientes confirmados, sus familias y los contactos que estamos monitoreando, de modo que podamos adoptar un enfoque integral frente a este brote”.

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A pesar de los contratiempos, las autoridades afirman que más pacientes están sobreviviendo a la enfermedad y que los esfuerzos de acercamiento a las comunidades se están ampliando. Donantes internacionales y líderes africanos comprometieron este mes cerca de US$910 millones para las tareas de respuesta y preparación frente al ébola, reflejando la preocupación de que el brote pueda prolongarse durante meses pese a la creciente magnitud de la respuesta.

GZ