En medio de un brote de ébola que disparó una alerta mundial, las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) anunciaron este domingo la recuperación de cuatro pacientes mediante una ceremonia que contó con la presencia de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Hoy tuvimos la oportunidad de presenciar el alta de cuatro personas que se han recuperado del ébola", anunció por su parte la asesora sanitaria del gobernador militar de Ituri, Jeanne Alasha, destacando el trabajo de los equipos médicos del hospital Centro Médico Evangélico en la provincia de Bunia, según medios locales.

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Alasha indicó que la recuperación de cuatro pacientes con ébola puede tomarse como un "mensaje de esperanza" ante el brote del virus Bundibugyo, una nueva variante de la enfermedad con una letalidad de entre 30% y 50%, para la que aún no existe tratamiento o vacuna autorizada.

En paralelo, Calvin Ambitapio, director médico del centro, indicó que los pacientes recibieron antibióticos y solución de Ringer-lactato y cloruro de sodio. "Los días 26 y 30 de mayo realizamos dos pruebas de control, que dieron negativo. Esto es un motivo de orgullo, una enfermedad que no tiene tratamiento ni vacuna por el momento, pero con el tratamiento sintomático hemos logrado que se curen", amplió.

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Este sábado, Ghebreyesus, director general de la OMS llegó a Bunia, capital del epicentro de ébola, y se reunió con las autoridades locales y con representantes de las comunidades afectadas, al mismo tiempo que se desplegaron trabajadores de la organización por el territorio y visitaron instalaciones sanitarias.

Un día antes, el director de la OMS había estado en Kinsasa, donde dialogó con la primera ministra del país, Judith Suminwa, junto a un equipo humanitario de las Naciones Unidas en la RDC.

Hasta el momento, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) anunció que al jueves 28 de mayo se habían registrado 246 muertes sospechosas en la RDC por la decimoséptima epidemia de ébola en el país luego de que el virus fuera detectado por primera vez en 1976.

El virus del ébola ya se propagó también a Uganda, donde hasta el momento se registraron nueve contagios y una muerte por un caso importado de RDC, según indicó la agencia de salud pública de la UA.

AS / EM