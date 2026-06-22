Carlos Melconian: "El 50% del país está hundido"

El expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, afirmó que el 50% del país está económicamente “hundido”, y pidió que desde el Gobierno se apunte a que “haya efectos distributivos, que no tengan que ver con populismos, berretas de corto plazo, sino con volver a generar progreso en la gente”.

Melconian sostuvo que en lo económico “el Gobierno está sin respuesta”, pero advirtió que, de cara a los comicios de 2027 “enfrente no hay nada, y si vos no andás bien el que tiene supuestamente que ganarte no aparece, entonces se arma un proceso complicado que lo sufre el país”.

Qué dijo Melconian sobre la economía

El economista que trabajó en 2023 en los equipos de Patricia Bullrich, dijo que en la situación económica actual “uno siente mucha tristeza en este tiempo por las cosas que están pasando”.

“Cuando uno ve el nivel de actividad, está recontra y absolutamente confirmado que le va bien al 20% del PIB, que el 30% es neutro y que el 50% del país está hundido”, enfatizó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

Melconian vaticinó que “la economía tiene unos meses de acá fin de año, de acá al verano, para mostrar que alguna mejora está más difundida y es masiva". "Eso va a ser que mejore el poder adquisitivo de la gente o el crédito. Y ambas variables hoy están con dificultades”, puntualizó.

"La macro no está bien"

“Probablemente la historia termine calificándolo en su aspecto positivo como la transición o el punto final a algo que no iba más. Yo siempre digo que este Presidente pateó el hormiguero, pero no lo solucionó”, agregó el economista.

Además, cuestionó las afirmaciones del Gobierno en el sentido de que la macro economía del país está bien, pero aún no le llega la mejoría a la gente.

“Si la macro estuviera bien, ineludiblemente le llega la micro, esto pasó en los primeros años de Menem y en los primeros años de Kirchner. Cuanto dicen que la macro está bien y pasa lo que pasa con el 50%, es que la macro no está bien”, aseveró.

“Este gobierno perdió la magia de las tres palabras santas, con las que encandiló al electorado, que fueron dolarización, cierre del Banco Central y una que engloba todo el resto, que es la casta. Este ahora ya es un Gobierno más”, concluyó Melconian.

