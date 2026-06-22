Legislador del PRO sobre Adorni: "El mayor problema es que toma de boludos a los argentinos"

El legislador porteño Darío Nieto cuestionó la explicación brindada por Manuel Adorni sobre el origen de su patrimonio en criptomonedas y aseguró que el jefe de Gabinete "toma de boludos a los argentinos".

“No le creo”, afirmó al analizar la versión del funcionario sobre las inversiones en Bitcoin que declaró haber realizado años atrás.

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"No le creo"

Nieto, quien aseguró ser un conocedor del ecosistema cripto, explicó que las operaciones con Bitcoin quedan registradas en una cadena de bloques pública, aunque la identidad detrás de una billetera digital no puede conocerse fácilmente.

“La blockchain es como un gran libro contable en el que queda todo registrado. Es transparente, podés ver todas las transacciones, pero no sabés si esa wallet es de Manuel Adorni, de Darío Nieto o de cualquier otra persona”, precisó.

En ese sentido, puso en duda que Adorni haya formado parte de la comunidad Bitcoin en sus primeros años. “La comunidad cripto y blockchain argentina es de las más talentosas del mundo, tienen proyectos muy buenos y entienden del tema. Justamente Manuel Adorni nunca formó parte de esta comunidad, entonces ya de base no le creo”, señaló en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

El dirigente del PRO también criticó el contexto temporal de las supuestas inversiones. “En 2014 la comunidad Bitcoin en Argentina era muy chica, eran personas que estaban investigando la tecnología, no era algo masivo ni una inversión tradicional. Era una apuesta de muchísimo riesgo”, precisó.

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"Toma de boludos a los argentinos"

Según Nieto, la versión del jefe de Gabinete presenta contradicciones y genera un problema político más allá de la cuestión patrimonial. “El mayor problema es que toma de boludos a los argentinos. No es que mintió una vez, mintió varias veces. Primero dijo que estaba todo en regla, después en el Congreso dijo lo mismo y luego aparece otra explicación distinta”, aseveró.

“La semana pasada el Gobierno tuvo buenas noticias económicas, bajó la inflación, bajó el riesgo país, mejoró la calificación crediticia, pero cuando hablamos de economía, educación o salud estamos hablando de Adorni. Cuando una persona está por encima del rumbo de un país, hay algo que está mal”, manifestó.

Nieto consideró que la situación debería resolverse antes de llegar a una interpelación en el Congreso. “Creo que Adorni tiene derecho a explicar, pero ojalá ni siquiera lleguemos a esa instancia y el Presidente lo remueva o él renuncie. No es bueno para la Argentina tener estas dudas generales”, finalizó.