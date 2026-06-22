Mataron a un hombre a puñaladas en Chaco e investigan si fue un ajuste o un "ataque equivocado"

Un hombre fue asesinado a puñaladas en Barranqueras, Chaco, durante una violenta secuencia que comenzó en medio de una reunión por el Día del Padre y terminó con una persecución, un ataque grupal y tres personas detenidas.

La víctima fue identificada como Daniel Alberto Robert, de 35 años. Según la investigación, fue atacado el domingo por la tarde en inmediaciones de la avenida Sebastián Gaboto, en una zona donde varias personas se encontraban reunidas cuando se produjo el episodio que derivó en el homicidio.

El caso será investigado por el Equipo Fiscal N° 6, a cargo de la fiscal Mariana Echarri, que por estas horas trabaja sobre dos hipótesis: una posible represalia directa contra Robert o un ataque dirigido a otra persona.

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El episodio previo que habría desatado la persecución

De acuerdo con la reconstrucción inicial, antes del crimen Robert habría sido señalado por una presunta agresión contra un niño de 10 años, familiar de las personas que luego quedaron detenidas.

Ese hecho habría provocado una reacción inmediata. Varias personas salieron detrás de la víctima con la intención de golpearla. Robert intentó escapar, saltó una reja e ingresó a una vivienda para refugiarse, pero luego fue sacado del lugar y volvió a quedar expuesto en la vía pública.

En ese momento, según la hipótesis que manejan los investigadores, fue atacado por un grupo. Uno de los aprehendidos, identificado por sus iniciales como G.T.C., de 21 años, habría utilizado un cuchillo y provocado las heridas mortales en la espalda y el cuello de Robert.



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Aunque la secuencia del ataque comenzó a reconstruirse con testimonios y cámaras de seguridad, la Fiscalía busca determinar cuál fue el verdadero móvil del homicidio.

Una de las líneas apunta a una represalia directa por el episodio previo que habría involucrado al menor. La otra hipótesis es más compleja: los investigadores no descartan que Robert haya sido atacado por error y que la agresión estuviera dirigida a otra persona.

En esa línea, fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se intenta establecer si la víctima quedó atrapada en una persecución confusa o si existía un conflicto anterior que explique el nivel de violencia desplegado.

Cámaras de seguridad, contradicciones y tres detenidos

La investigación avanzó a partir del relevamiento de cámaras de seguridad de vecinos de la zona. Esas imágenes permitieron ubicar a distintas personas en la escena y contrastar sus movimientos con los primeros relatos incorporados al expediente.

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Además del joven señalado como presunto autor material del ataque, fueron aprehendidas dos mujeres, identificadas como P.P.A., de 20 años, y P.R.I., de 39. Ambas habrían quedado vinculadas a la secuencia previa y posterior al homicidio.

Los investigadores detectaron contradicciones entre algunas versiones iniciales, los testimonios de vecinos y lo registrado por las cámaras. Por eso, no descartan que en las próximas horas se ordenen nuevas medidas para establecer si hubo más personas involucradas.

Los tres detenidos permanecen alojados en dependencias policiales mientras la causa avanza bajo la carátula de supuesto homicidio. Está previsto que el expediente ingrese formalmente al Equipo Fiscal N° 6 y que los aprehendidos puedan designar abogados defensores.