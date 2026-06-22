Senadora Moisés sobre Adorni: “O lo echan o lo sacamos nosotros”

La senadora Carolina Moisés sostuvo que el Congreso argentino atraviesa un escenario inédito ante la posibilidad de avanzar con la interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La legisladora afirmó que, ante la falta de una decisión del Poder Ejecutivo, el Senado asumirá el rol de control institucional y advirtió: “O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros”.

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Qué dijo Carolina Moisés sobre Adorni

“Toda esta escalada con el problema de Adorni ha precipitado que la agenda del Senado se modifique con los distintos pedidos de interpelación que se presentaron”, señaló la titular del bloque de Convicción Federal en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

Además indicó que existe un amplio consenso entre los distintos bloques para avanzar con la primera etapa del proceso. “Para la interpelación yo creo que con seguridad, por lo que expresaron ya casi todos los bloques, están los votos”, aseguró, y recordó que se necesitan 37 voluntades para aprobar la convocatoria.

El mecanismo establece que, una vez aprobada la interpelación, el funcionario debe presentarse en el recinto para brindar explicaciones y posteriormente podría abrirse la instancia de una moción de censura. “Es la primera vez que vamos a tomar una decisión como esta con respecto a un jefe de Gabinete”, remarcó.

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“Debería resolverlo el Poder Ejecutivo”

Moisés consideró que la responsabilidad inicial debería recaer en el Poder Ejecutivo y cuestionó que el presidente Javier Milei no haya tomado una decisión sobre la continuidad de Adorni. “Debería resolverlo el Poder Ejecutivo. Este funcionario debiera haber renunciado comprendiendo el nivel de daño que está generando no solamente a su gobierno, sino al país”, afirmó.

La legisladora recordó que la figura del jefe de Gabinete fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 y que el artículo 101 establece la posibilidad de interpelación y censura, aunque nunca se aplicó en la práctica. “Como nunca se utilizó tampoco se reglamentó, entonces tenemos que ser cuidadosos con la puerta que estamos abriendo para futuros procesos”, precisó.

Consultada sobre la posibilidad de acompañar una eventual moción de censura, Moisés evitó anticipar una postura definitiva y señaló que primero debe completarse el proceso institucional. “No podemos pasar por encima del procedimiento. Este señor tiene que ir y dar explicaciones”, subrayó.

En ese sentido, cuestionó que Adorni haya anunciado su presencia para brindar un informe de gestión ante el Senado. “De ninguna manera podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada”, opinó.

“Nadie puede creer en este país que Adorni esté trabajando o concentrado en llevar la administración nacional”, cuestionó, y agregó que la crisis alrededor del jefe de Gabinete impacta en la gestión oficial y en la imagen del país hacia el exterior.