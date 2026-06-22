Resistencia se tiñó de celeste y blanco tras el triunfo de Argentina: caravana, motos y festejos en el centro

La victoria de la Selección Argentina ante Austria desató una multitudinaria celebración en el centro de Resistencia, donde cientos de hinchas salieron a las calles para festejar la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a los 16avos de final del Mundial 2026.

Después del triunfo por 2 a 0, con dos goles de Lionel Messi, una gran cantidad de motos, autos y camionetas comenzaron a circular por los alrededores de la plaza 25 de Mayo, en una caravana espontánea que copó las calles céntricas de la capital chaqueña.

Caravanas, bocinazos y banderas argentinas

El festejo tuvo su epicentro en la zona de la plaza central y luego se trasladó hacia el mástil de avenida 9 de Julio, uno de los puntos tradicionales de concentración para las celebraciones deportivas en Resistencia.

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Durante más de una hora, los hinchas se reunieron con camisetas de la Selección, banderas argentinas, bombos, bocinazos y cánticos. Entre los presentes también se vieron personas con máscaras de Messi, banderas con el rostro del capitán argentino, pelucas celestes y blancas y caras pintadas.

La alegría se multiplicó en motos y vehículos que giraban por las calles cercanas a la plaza, mientras grupos de familias, jóvenes y niños se acercaban para sumarse al festejo.

Messi volvió a ser decisivo y Argentina clasificó

El clima de euforia estuvo marcado por una nueva actuación determinante de Lionel Messi, quien marcó los dos goles de la Selección en el triunfo ante Austria.

Argentina logró sacar adelante un partido exigente y aseguró su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026, cuando todavía resta una jornada para el cierre de la etapa de grupos.

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El capitán argentino, que había fallado un penal en el inicio del partido, se repuso con dos definiciones decisivas y volvió a encender la ilusión de los hinchas.

La Policía ordenó la circulación después de una hora de festejos

Luego de poco más de una hora de celebración, efectivos de la Policía del Chaco comenzaron a ordenar la circulación en la zona del mástil y en los alrededores de la plaza.

Los agentes solicitaron a los presentes que despejaran la calzada, subieran a la vereda y se reubicaran hacia el sector de la plaza 25 de Mayo, con el objetivo de normalizar el tránsito en el centro de Resistencia.

La celebración continuó durante varios minutos más, aunque ya con mayor control sobre la circulación vehicular y peatonal.