Aulas celestes y blancas: Corrientes no suspenderá las clases por el Mundial y permitirá ver los partidos en las escuelas

El fenómeno social y deportivo más masivo del planeta desembarcó formalmente en el sistema de enseñanza pública de la provincia, transformando la rutina institucional pero sin paralizar los calendarios oficiales. La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, descartó de forma tajante la suspensión de las actividades áulicas para el turno tarde de este lunes y confirmó que las clases se desarrollarán con absoluta normalidad durante el partido del combinado nacional.

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No obstante, la funcionaria garantizó que los alumnos podrán mirar el encuentro entre la Selección Argentina y Austria dentro de los establecimientos y habilitó el uso de indumentaria alusiva para canalizar el entusiasmo juvenil.

La resolución de la cartera educativa busca equilibrar el cumplimiento del ciclo lectivo con el fuerte impacto cultural del evento ecuménico. "Esta tarde las clases se van a desarrollar de manera normal, pero sí se puede mirar el partido en las escuelas. Absolutamente todas las instituciones de la provincia cuentan con la conectividad y el soporte técnico necesario para poder hacerlo", puntualizó Miño, desactivando las cadenas de rumores que daban cuenta de un asueto administrativo encubierto en los colegios secundarios y primarios del Taragüí.

La camiseta de la Selección y el álbum de figuritas entran a las aulas

En sintonía con las flexibilizaciones de convivencia dispuestas para el período que dure la cita mundialista, el Ministerio emitió una recomendación directa a los cuerpos de conducción y supervisores para evitar sanciones disciplinarias rígidas vinculadas al uniforme tradicional.

“Los chicos pueden llevar la camiseta de la Selección Argentina. Esto forma parte de toda esta pasión de la que estamos hablando. Lo que sugiero y pido a los directivos es que no la prohíban, porque los alumnos van con muchas ganas y alegría. Lo verdaderamente importante aquí es el aprendizaje significativo”, argumentó la ministra.

Desde la perspectiva pedagógica, Miño explicó que el Gobierno provincial diseñó un programa de contenidos transversales específicos que ya fue distribuido en todos los establecimientos de la provincia para transformar el certamen de fútbol en una plataforma didáctica interactiva.

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“Nosotros no podemos negar este fenómeno popular porque incluso lo estamos incentivando desde el diseño curricular. El Mundial atraviesa de forma directa distintas áreas del conocimiento y nos permite trabajar contenidos desde múltiples perspectivas”, señaló la funcionaria, ejemplificando que el evento sirve como disparador de proyectos de investigación en geografía, historia contemporánea, estadística matemática, lengua extranjera y música.

Entre las propuestas que ya se encuentran en marcha en los niveles iniciales figura el concurso “Ritmo Mundial: latidos de fútbol y canciones”, enfocado en la lectoescritura y la composición coral, mientras que el propio intercambio del álbum de figuritas oficial fue incorporado para la familiarización con mapas, banderas y geopolítica global.

Flexibilización de horarios para las fases de eliminación directa

De cara a las próximas semanas de competencia, la ministra de Educación adelantó que el bache de horarios de determinados partidos obligará a aplicar modificaciones excepcionales en los relojes de las escuelas si los encuentros de la "Scaloneta" coinciden con las franjas críticas de ingreso o salida de los turnos de estudio.

Si la Selección deba disputar una llave de eliminación directa en el horario del mediodía, el Ministerio activará un protocolo de tolerancia. “Lo más probable es que en esos casos particulares permitamos el ingreso diferido de los alumnos a los establecimientos una vez que haya finalizado el encuentro deportivo. Son medidas operativas que iremos evaluando día a día y comunicando oportunamente a los equipos de gestión”, indicó Miño a Radionord.

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El receso invernal jugará a favor del calendario escolar

Hacia el cierre de su balance de gestión, la funcionaria provincial aportó un dato clave de ingeniería institucional que restará conflictividad al dictado de los contenidos programáticos del año. Miño recordó que las vacaciones de invierno de Corrientes comenzarán inmediatamente después del feriado nacional por el Día de la Independencia del 9 de julio y del puente turístico nacional fijado para el 10 de julio.

De esta manera, la proyección del cronograma del Ministerio determina que la gran mayoría de las instancias decisivas, cuartos de final, semifinales y la llave de clausura del Mundial coincidirán de forma exacta con el receso escolar de invierno, reduciendo al mínimo la necesidad de alterar las jornadas obligatorias en las aulas correntinas durante el tramo final del campeonato.