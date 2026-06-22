Zdero atribuyó la baja de la mortalidad infantil al trabajo territorial en El Impenetrable

El gobernador Leandro Zdero afirmó que la reducción de la mortalidad materno infantil en Chaco responde a una decisión política de su gestión y al despliegue de acciones sanitarias en territorio, principalmente en la zona de El Impenetrable.

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de las actividades oficiales por el Día de la Bandera, donde el mandatario chaqueño sostuvo que los resultados en materia sanitaria son consecuencia de un abordaje integral entre distintas áreas del Estado provincial.

“No es casual”: el Gobierno defendió su plan sanitario

“La mortalidad infantil se ha reducido de forma abrupta en nuestra provincia y esto se ha dado específicamente en el Impenetrable chaqueño. Esto no es casual, tenemos médicos, un plan en materia de salud, medicamentos y realizamos operativos de forma permanente”, expresó Zdero.

Falleció Alfredo Norniella, una voz histórica de la radio y el folclore chaqueño

El gobernador remarcó que el trabajo sanitario se complementa con políticas de asistencia y desarrollo humano. En esa línea, mencionó la articulación entre Salud, Educación y áreas sociales para garantizar controles médicos, acompañamiento a las familias y escolarización de los niños.

“Abordamos todas las cuestiones que son de ayuda social: asistencia, asignaciones, tarjetas y Ñachec, coordinándolo con Salud y Educación para que el chico vaya a la escuela y su mamá pueda atenderse en el centro de salud”, sostuvo.

El Impenetrable, asistencia social y producción local

Durante su mensaje, Zdero también vinculó la estrategia de gobierno con la necesidad de generar mayor autonomía en las comunidades del interior. En ese contexto, cuestionó a sectores políticos que, según dijo, “quieren a la ciudadanía arrodillada porque les conviene”.

Valdés activa agenda de máxima intensidad: recibe a Nación por la Autovía 12, va a cumbre en Chaco y viaja a Buenos Aires

El mandatario relató el caso de una productora de El Impenetrable, quien, según contó, antes intercambiaba animales por mercadería y actualmente puede vender su producción. “Hoy vende su producción y gana el pan con el sudor de su frente”, señaló.

El programa Fortaleza y los consumos problemáticos

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador destacó el impacto del programa Fortaleza, destinado al abordaje de los consumos problemáticos. Lo definió como una de las políticas más importantes de su gestión.

“Hace un rato se me acercó aquí en el acto un papá, me abrazó y me dijo: ‘gracias por el programa Fortaleza’. Para mí es la obra más importante que hemos encarado, porque significa sacar a las personas de los consumos problemáticos”, afirmó.

Guerra al narcomenudeo: tiroteo en los techos y 14 detenidos tras un allanamiento en Corrientes

Zdero aseguró que la política provincial busca combinar prevención, contención y lucha contra el narcotráfico. “No solamente combatimos el narcotráfico, sino que ayudamos a nuestros chicos a que puedan salir adelante”, expresó.

Finalmente, el gobernador sostuvo que su gestión continuará con un enfoque integral para brindar más oportunidades a niños, jóvenes y familias chaqueñas. "Queremos y luchamos, todos los días, por un Chaco mejor”, concluyó.