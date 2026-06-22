Falleció Alfredo Norniella, una voz histórica de la radio y el folclore chaqueño

La cultura chaqueña y el ambiente de la comunicación despidieron a Alfredo Humberto Norniella, una de las voces más representativas de la radio del Nordeste argentino. El locutor, periodista y difusor del folclore falleció en Resistencia el 20 de junio de 2026, a los 80 años.

Nacido el 9 de diciembre de 1945 en Presidencia Roque Sáenz Peña, Norniella creció en una época marcada por el esplendor de la radiofonía. Desde muy joven desarrolló una relación profunda con el medio, influenciado por grandes figuras de la locución nacional como Antonio Carrizo y Cacho Fontana.

De Sáenz Peña al ISER: los primeros pasos de una voz profesional

Norniella comenzó estudios de música a los 11 años y, tiempo después, viajó a Buenos Aires para formarse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), donde se recibió de locutor y periodista.

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A su regreso al Litoral, inició su camino profesional en la empresa Ímpetu Publicidad y dio sus primeros pasos en emisoras emblemáticas como LT5 Radio Chaco y LT7 Radio Corrientes, donde trabajó como locutor comercial. También tuvo participación en medios gráficos, entre ellos el diario El Territorio, y en televisión, con ciclos emitidos por Canal 9 de Resistencia.

El folclore, Cosquín y una trayectoria ligada a los escenarios

Además de su labor en los medios, Norniella fue una figura central en la difusión del folclore litoraleño. Como presentador de espectáculos, animó algunos de los festivales más importantes de la región y del país.

En 1964 integró la delegación chaqueña que participó del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, en Córdoba, evento con el que mantendría una relación sostenida a lo largo de varias ediciones.

También fue convocado para conducir la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, el Festival del Chamamé Auténtico de Mburucuyá, el Festival del Taninero en Puerto Tirol y otros encuentros culturales. Su actividad incluso trascendió las fronteras argentinas: en 1978 realizó una gira por Europa con el Cuarteto Martín Fierro, con presentaciones en Alemania, Bélgica, Polonia y España. Años más tarde, en 2013, fue convocado para conducir el Festival Mundial del Folklore en Trento, Italia.

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“A Bombo y Fuelle”, el programa que marcó a generaciones

En la década del 70, Alfredo Norniella creó “A Bombo y Fuelle”, un ciclo dedicado al folclore que se mantuvo durante cuatro décadas al aire. El programa pasó por emisoras como Radio Chaco, Radio Nacional y Radio Libertad, y se convirtió en una referencia para oyentes, músicos y cultores de la música popular.

También condujo otros espacios radiales, entre ellos “Bien temprano”, en FM Libertad, donde combinaba noticias, servicios y música. En televisión, su ciclo “Chamamé” quedó asociado a la promoción de la identidad cultural del Litoral.

Reconocimientos y legado cultural

A lo largo de su carrera, Norniella recibió numerosas distinciones por su aporte a la comunicación y a la cultura. Entre ellas se destacan el Premio Eter, el Santa Clara de Asís, el Güemes en Salta, el Félix Wandelow, La Taragüí, El Mencho y reconocimientos de Radio Nacional y Radio El Mundo.

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También fue distinguido por la Legislatura del Chaco y por el Instituto de Cultura en la edición de Plata de la Fiesta del Chamamé, en 2014. Además, se desempeñó como director del Museo de Medios de Comunicación de Resistencia y fue fundador del Club de los Fierros Viejos, otra de sus pasiones.

Con su fallecimiento, el Chaco despide a una figura que unió radio, periodismo, música y tradición popular. Su voz, asociada durante décadas a los escenarios y a los micrófonos de la región, queda incorporada a la memoria cultural del Nordeste.