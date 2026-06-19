Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en abril, según el INDEC

Las ventas en mayoristas cayeron 1,1% en abril con respecto al mes anterior, de acuerdo con lo informado por el INDEC. En supermercados, las ventas repuntaron un 0,8% en la medición intermensual.

En el caso de los mayoristas, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 5% respecto al mismo mes de 2025, mientras que el acumulado enero-abril de 2026 presenta una caída de 3,2% respecto al mismo período de 2025.

La inflación mayorista desaceleró a 2,5% en mayo, según el INDEC

Las ventas totales a precios corrientes para abril de 202, relevadas en la Encuesta de autoservicios mayoristas, sumaron 359.384,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 19,7% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante abril de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “Carnes” (40,3%); “Lácteos” (26,4%); “Almacén” (21,4%); y “Bebidas” (20,1)%.

Supermercados

En el caso de los supermercados, el Índice de ventas totales a precios constantes mostró una caída de 3,7% respecto a igual mes de 2025, mientras que el acumulado enero-abril de 2026 presenta una baja de 3,3% respecto a igual período de 2025.

Las ventas totales a precios corrientes, para abril de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.399.923,1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 23,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante abril de 2026, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron “Carnes” (37,3%); “Alimentos preparados y rotisería” (25,7%); “Artículos de limpieza y perfumería” (25,2%); y “Otros” (23,8%).

También bajaron las ventas en los centros de compras

Los centros de compras tampoco escaparon a la tendencia. Según el organismo estadístico, las ventas disminuyeron 5,9% en comparación con abril del año pasado y retrocedieron 0,8% frente al mes previo.

FN