La canasta básica de alimentos relevada por Consumidores Libres volvió a mostrar una suba en la primera quincena de junio. Según informó la entidad, los precios de los 21 productos que integran la medición aumentaron 1,26% en supermercados y negocios barriales de la Ciudad de Buenos Aires.

Con este resultado, el incremento acumulado desde el 1° de enero llegó al 17,81%, de acuerdo con el relevamiento correspondiente a la primera mitad de junio de 2026.

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En términos nominales, el costo total de la canasta pasó de $141.570 a $143.350, lo que implica una suba de $1.780 respecto de la medición anterior.

Vale señalar que, en mayo, los alimentos habían vuelto a marcar presión sobre el bolsillo. En la Ciudad de Buenos Aires, Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,8%, por encima del nivel general del IPCBA, impulsado especialmente por verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 14,5%. En tanto, en la medición de Consumidores Libres, la canasta básica de alimentos había avanzado 2,12% en el mes y acumulaba 16,35% desde enero. Con el nuevo relevamiento de la primera quincena de junio, ese acumulado llegó al 17,81%.

Qué productos subieron más

El mayor incremento se registró en el rubro frutas y verduras, que avanzó 4,09% en la quincena. Dentro de ese segmento, las subas más fuertes fueron las de zanahoria, que aumentó 13,64%, al pasar de $2.200 a $2.500 el kilo; tomate perita, con una suba de 9,38%, de $3.200 a $3.500; y berenjena, que trepó 5,88%, de $3.400 a $3.600.

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También se observaron aumentos en papa negra, que pasó de $1.800 a $1.900 por kilo, con una variación de 5,56%, y acelga, que subió 5%, de $2.000 a $2.100 el paquete.

En cambio, la manzana mostró una baja de 1,89%, al pasar de $5.300 a $5.200 por kilo, mientras que la cebolla y la naranja no registraron cambios.

El total del rubro frutas y verduras pasó de $22.000 a $22.900.

El pan, entre las principales subas de almacén

En el segmento almacén, el aumento promedio fue de 1,37%, con una suba del total relevado de $42.270 a $42.850.

El producto que más presionó dentro de este grupo fue el pan fresco, que aumentó 7,84% y pasó de $5.100 a $5.500 el kilo. También subieron el aceite de girasol Cocinero de 1,5 litro, que avanzó 2,08%, de $7.200 a $7.350; la harina de trigo, que pasó de $2.380 a $2.390, con una variación de 0,42%; la leche fortificada, que subió 0,31%, de $3.190 a $3.200; y el arroz grano fino, que avanzó 0,22%, de $4.580 a $4.590.

En tanto, azúcar, fideos guiseros, huevos y yerba se mantuvieron sin cambios en la primera quincena del mes.

Almacén: el pan lideró las subas y el rubro avanzó 1,37%

En el segmento almacén, el total relevado por Consumidores Libres pasó de $42.270 a $42.850, lo que representó una suba de 1,37% en la primera quincena de junio. El mayor aumento se registró en el pan fresco, que avanzó 7,84% y pasó de $5.100 a $5.500 el kilo.

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También subieron el aceite de girasol, la harina de trigo, la leche y el arroz, mientras que azúcar, fideos, huevos y yerba se mantuvieron sin cambios.

Frutas y verduras: fue el rubro que más aumentó en la primera quincena

Frutas y verduras mostró el incremento más marcado de la canasta, con una suba de 4,09%.

El total del rubro pasó de $22.000 a $22.900. Las mayores alzas se dieron en zanahoria, que aumentó 13,64%; tomate perita, con una suba de 9,38%; berenjena, que avanzó 5,88%; papa negra, con 5,56%; y acelga, con 5%.

En contraste, la manzana bajó 1,89%, mientras que cebolla y naranja no registraron variaciones.

Carnes: aumentos leves y estabilidad en los cortes principales

El rubro carnes fue el de menor variación dentro del relevamiento, con una suba de 0,39%.

El total pasó de $77.300 a $77.600.

La carne picada común aumentó 0,80%, la paleta subió 0,51% y el asado avanzó 0,45%. La bola de lomo, en tanto, se mantuvo sin cambios en $23.000 por kilo.

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