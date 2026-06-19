Tras una jornada marcada por la inestabilidad extrema y las precipitaciones, el tiempo comenzará a mejorar de manera definitiva este viernes 19 de junio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las condiciones meteorológicas irán estabilizándose tras el alejamiento de un frente de tormentas cortas que dominó la región en las horas previas.

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén algunas lluvias aisladas únicamente durante la madrugada. Con el correr de la mañana, el ingreso de una masa de aire más seco forzará una disminución drástica de la nubosidad, abriendo paso a cielos mayormente despejados hacia la tarde.

Subtítulo: Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy viernes 19 de junio

La jornada presentará un marcado perfil invernal en toda la región capitalina. Para la Ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial proyecta una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 14°C, consolidando un ambiente frío a fresco durante todo el día.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima viernes 19 de junio

Los registros de humedad se ubicarán en torno al 89% en las primeras horas, disminuyendo progresivamente a medida que avance el sol. Los vientos soplarán predominantemente del sector sudoeste con velocidades muy leves, oscilando entre los 0 y 2 kilómetros por hora, lo que anula la probabilidad de ráfagas intensas en el tejido urbano.

En el Conurbano bonaerense, las condiciones térmicas mostrarán las habituales asimetrías geográficas. Hacia la zona norte, en localidades como General San Martín, el termómetro oscilará entre los 8°C de mínima y los 14°C de máxima, manteniendo un cielo parcialmente nublado pero sin lluvias desde la media mañana.

¿Cuál es el pequeño pez que es vital para alimentar al mar patagónico?

Por su parte, en el sector oeste, distritos como Ituzaingó registrarán una mínima un poco más baja, ubicándose en los 7°C, con un techo térmico que no superará los 14°C por la tarde. El extremo norte profundo del Gran Buenos Aires, tomando como referencia Campana y San Nicolás de los Arroyos, reportará las mañanas más frías del corredor con mínimas de 6°C y máximas de 15°C.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa de alertas del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN restringe sus avisos principales a la región patagónica. Específicamente, rige una alerta amarilla por nevadas y vientos para la zona cordillerana de la Provincia de Neuquén, afectando de forma directa a la localidad de San Martín de los Andes y las áreas comprendidas dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Rige una alerta amarilla por nevadas y vientos

En dicha región de la Provincia de Neuquén se esperan acumulaciones significativas de nieve en los sectores elevados y ráfagas del oeste que complicarán la visibilidad. En contraste, la capital neuquina mantendrá un tiempo estable con una mínima de 3°C y una máxima de 14°C.

Hacia el litoral atlántico bonaerense, ciudades como Santa Teresita experimentaron lluvias moderadas de hasta 5 milímetros durante la madrugada, pero transicionarán rápidamente hacia un viernes sin precipitaciones, con vientos del suroeste a 22 kilómetros por hora y una máxima de 14°C. El resto del territorio nacional permanecerá bajo la influencia de un sistema de alta presión que garantizará estabilidad atmosférica generalizada.

Subtítulo: Pronóstico extendido y tendencia semanal

Las perspectivas para el fin de semana resultan sumamente alentadoras para el centro del país. Los analistas del SMN confirman que la masa de aire frío se asentará firmemente, bloqueando el reingreso de frentes inestables y disipando cualquier probabilidad de lluvia para el sábado y el domingo en el AMBA.

Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

El sábado registrará condiciones casi idénticas a las del viernes, con un cielo entre despejado y parcialmente nublado, viento calmo y temperaturas invernales estables. Las primeras horas de la jornada requerirán abrigo reforzado debido a la persistencia del enfriamiento nocturno.

Para el domingo se anticipa la rotación paulatina de los vientos hacia el sector norte, lo que marcará el inicio de un lento y progresivo ascenso de las marcas térmicas de cara al comienzo de la próxima semana, aunque manteniendo las tardes frescas y secas.