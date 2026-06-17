Alerta amarilla y ola polar en Argentina: frío extremo y heladas en siete provincias

La primera gran irrupción de la ola polar del invierno se afianzó sobre el territorio nacional y dejó un escenario dominado por heladas, temperaturas bajo cero y alertas por frío extremo. Ante este escenario el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla que rige en distintas provincias del país: La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes,y San Luis. Así como también afectará al territorio bonaerense.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las mínimas oscilarán entre los 2 °C y los 4 °C, mientras que en localidades del oeste y sur del conurbano podrían producirse heladas aisladas durante las primeras horas del día.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperaturas estables y nubosidad en aumento sin probabilidad de lluvias

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En tanto que, en el interior provincial, especialmente en el centro y sudoeste bonaerense, las temperaturas bajo cero favorecerán la formación de escarcha. El meteorólogo y Licenciado en Ciencias de la Atmósfera Christian Garavaglia, explicó que “el ambiente permanecerá muy frío durante varios días debido al predominio de un sistema de alta presión que favorecerá cielos despejados durante las noches y madrugadas, condición ideal para la formación de heladas”.

Cómo estará la temperatura durante la semana en la Ciudad de Buenos Aires en 7 provincias

La provincia de Buenos Aires atravesará esta semana uno de los períodos más fríos del año de acuerdo al pronóstico del SMN, cuándo en amplios sectores del interior bonaerense los valores podrán descender por debajo de los 0 °C en zonas rurales.

La alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional implica un riesgo leve a moderado para la salud, principalmente para los grupos vulnerables, por lo que el organismo recomienda evitar la exposición prolongada al frío, utilizar abrigo y mantener una adecuada calefacción en los hogares.

Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para esta semana: las provincias más afectadas

Alerta amarilla por frío extremo a través del sistema SAT del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó a través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT) que cuatro provincias se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo.

De acuerdo con el aviso del SMN, Corrientes será la más afectada, con la mayor parte del territorio bajo un desplome térmico sobre las localidades de: Berón de Estrada, Capital, Empedrado, General Paz e Itatí.

Alerta amarilla por frío extremo

La provincia de Entre Ríos presenta este panorama en las localidades de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay. Mientras que en Santa Fe, los municipios bajo advertencia climática son Garay, Ciudad de Santa Fe, San Jerónimo, Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.

Clima en Rosario: el frío polar se consolida con heladas intensas y bancos de niebla

La alerta del SMN advierte marcas térmicas mínimas en la región que oscilarán entre los 5°C y 6°C, pisos poco registrados en esta parte del país.

PM/LT