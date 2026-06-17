El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada invernal que obligará a salir con abrigo grueso en toda la costa. La inestabilidad y el viento cambiante dominarán las próximas horas, por lo que las actividades al aire libre quedarán condicionadas, especialmente hacia el final del día cuando el sector norte gane terreno con intensidad en toda la región.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

Durante las primeras horas, el termómetro marcará la mínima de 5° con un cielo mayormente cubierto en la zona del Puerto y los barrios del sur. El viento soplará inicialmente desde el sur y rotará luego al sudoeste entre los 13 y 22 kilómetros por hora, manteniendo una sensación térmica bastante baja que se hará sentir con fuerza en las zonas abiertas.

Clima miércoles 17 de junio

Hacia la tarde, el cielo lucirá algo más despejado y la temperatura alcanzará el tope de 11°. Sin embargo, en Sierra de los Padres y Batán el impacto del viento del noreste enfriará el ambiente, mientras que a la noche se prevé un cambio brusco hacia el cuadrante norte con ráfagas intensas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

En los partidos vecinos de la Costa Atlántica, el panorama presentará características similares, con un ambiente muy frío y cielo entre parcial y algo nublado. Defensa Civil de General Pueyrredon recomendará asegurar elementos que puedan volarse debido a las fuertes ráfagas que ingresarán por el sector costero durante el cierre de la jornada.

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En localidades como Miramar y Mar Chiquita, el termómetro también se mantendrá en registros invernales, sin previsión de lluvias para las próximas horas pero bajo un constante monitoreo. Hacia Villa Gesell, el ingreso del viento del norte generará marejadas leves, por lo que el sector marítimo registrará un incremento en el oleaje hacia la madrugada del jueves.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El jueves continuará la tendencia fría con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora y baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde. Para el fin de semana, la aproximación de un nuevo frente mantendrá las temperaturas máximas estancadas cerca de los 11° y 13° con nubosidad variable, ideal para planes techados y paseos bien abrigados por La Feliz.