Anticipan lluvias fuertes y un episodio de ciclogénesis para está semana: Qué provincias serán las más afectadas

La estabilidad atmosférica y el frío extremo que predominaron en los últimos días darán paso a un período caracterizado por una mayor presencia de humedad y un progresivo aumento de la nubosidad. Este cambio de condiciones meteorológicas en el territorio nacional comenzará a manifestarse durante la semana a partir de la rotación de la circulación general de los vientos.

El ingreso de un frente con viento proveniente del norte modificará drásticamente el panorama ambiental observado hasta el momento. Este flujo de aire favorecerá un ascenso gradual de las temperaturas máximas y mínimas, promoviendo simultáneamente el ingreso de aire más templado y húmedo hacia las regiones centrales y del norte de la Argentina.

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Como consecuencia directa de este proceso de inestabilidad, se prevé un notable incremento de la cobertura nubosa sobre diversos sectores productivos. Los especialistas detallaron que se configurarán rápidamente las condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones de variada intensidad en distintos puntos del mapa nacional, interrumpiendo el patrón seco reinante.

Los modelos meteorológicos anticipan que entre el jueves y el viernes se configure un sistema de baja presión en la región oriental del país. Este fenómeno, técnicamente conocido como ciclogénesis, provocará la aparición de lluvias recurrentes y tormentas aisladas, afectando las actividades habituales en áreas urbanas y rurales de la franja central y del este argentino.

Aparición de lluvias recurrentes y tormentas aisladas en la franja central del país

El principal foco de inestabilidad climática se concentrará inicialmente sobre las provincias de la región del Litoral, donde coincidirán el marcado aumento térmico de los próximos días y el persistente ingreso de vapor de agua. La interacción dinámica entre ambas variables favorecerá la formación de células de tormenta capaces de generar acumulados de agua significativos en plazos breves.

Las regiones bajo alerta y el impacto en el AMBA

Las estimaciones actuales difundidas por los principales centros de monitoreo ubican al norte de Santa Fe, la provincia de Chaco, Corrientes y el este de Formosa dentro de las zonas con mayor probabilidad de registrar las precipitaciones más cuantiosas. Conforme a los datos publicados por el sitio especializado Meteored, los acumulados podrían superar los 50 milímetros de agua en menos de 48 horas.

La evolución del sistema de baja presión será seguida con extrema cautela por los organismos de prevención del riesgo meteorológico. Esto se debe fundamentalmente a que algunas de las tormentas locales podrían adquirir fuerte intensidad puntual, descargando elevados registros de agua caída en lapsos de tiempo extremadamente reducidos, con el consecuente riesgo de anegamientos.

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Más hacia el sur de la zona de impacto principal, el escenario proyectado por los modelos digitales presenta divergencias técnicas marcadas. Las proyecciones realizadas por el modelo de simulación europeo contemplan la posibilidad latente de precipitaciones de menor magnitud sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De cumplirse las estimaciones de dicho modelo meteorológico, los fenómenos lluviosos sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ocurrirían principalmente durante el período de transición climática estipulado hacia la jornada del próximo viernes. Sin embargo, otras herramientas de predicción internacional mantienen una postura notablemente más conservadora respecto a las lluvias.

El sistema de pronóstico global GFS por el momento no anticipa lluvias significativas para la región metropolitana ni para el norte bonaerense. Las simulaciones de este modelo se limitan a prever un incremento temporal de la nubosidad y un ambiente pesado, razón por la cual los especialistas recomiendan mantener un seguimiento diario de las actualizaciones.

Los acumulados podrían superar los 50 milímetros de agua en menos de 48 horas

El esperado episodio de inestabilidad y precipitaciones acumuladas no marcará de ninguna manera el final definitivo del invierno en la Argentina. Por el contrario, las proyecciones a mediano plazo indican que durante el próximo fin de semana se producirá un nuevo ingreso de aire de origen polar sobre las principales provincias del país.

Las distintas simulaciones analizadas por los meteorólogos coinciden en señalar la llegada inminente de una perturbación procedente del océano Pacífico. Esta masa de aire seco se acoplará a un frente frío que avanzará con celeridad entre el sábado y el domingo desde la Patagonia hacia la zona central del territorio.

De concretarse finalmente este escenario de recambio de masas de aire, las marcas térmicas generales volverían a descender bruscamente con posterioridad a las lluvias. El ingreso del nuevo pulso reinstalará condiciones invernales severas en gran parte del territorio nacional, prolongando las bajas temperaturas observadas al inicio de la temporada actual.