El Gobierno informó que expulsó a 14.000 extranjeros en seis meses: “Quienes no respetan la ley no tienen lugar”

El Gobierno nacional informó que 14.000 extranjeros fueron expulsados del país durante los últimos seis meses, en el marco de la política de control migratorio impulsada por la administración de Javier Milei.

El anuncio fue realizado este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien destacó los resultados obtenidos a partir de los controles realizados en aeropuertos, puertos, pasos fronterizos y distintos operativos desplegados por las fuerzas federales.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, la funcionaria sostuvo que “Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, invertir y cumplir la ley”, y remarcó que quienes no respeten las normas no tienen lugar en el país.

Quiénes fueron expulsados

Según detalló Monteoliva, entre las personas alcanzadas por las medidas se encuentran extranjeros con antecedentes penales, individuos con alertas rojas de Interpol, ciudadanos con impedimentos legales para ingresar al país, extraditados y personas que permanecían de manera irregular en territorio argentino.

La ministra acompañó el anuncio con un mensaje breve en sus redes sociales: “Afuera”.

Además, aseguró que el objetivo de la política oficial es fortalecer el orden migratorio y reforzar los mecanismos de seguridad nacional.

Un aumento respecto de los primeros meses del año

Las cifras representan un incremento respecto de los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad a comienzos de 2026.

En enero, el Gobierno había informado que alrededor de 5000 extranjeros habían sido expulsados, inadmitidos, capturados o extraditados como resultado de los primeros operativos vinculados al nuevo esquema de control migratorio.

Desde la cartera de Seguridad atribuyen el crecimiento de los números al fortalecimiento de los sistemas de control y a una mayor coordinación entre organismos de seguridad y migraciones.

Los operativos en distintos puntos del país

Uno de los procedimientos más recientes se desarrolló en la feria de Villa Celina, en el partido bonaerense de La Matanza.

Durante el operativo, efectivos de la Policía Federal Argentina identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Según informó el Gobierno, 16 de ellas presentaban irregularidades migratorias y fueron intimadas a regularizar su situación.

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Para realizar los controles, las fuerzas utilizaron sistemas de identificación biométrica y cruzaron información con bases de datos oficiales vinculadas a seguridad y migraciones.

Además de las cuestiones migratorias, el procedimiento permitió detectar presuntas infracciones comerciales relacionadas con la venta de mercadería falsificada y teléfonos celulares denunciados como robados.

Como consecuencia de esas actuaciones, la Justicia dispuso la detención de cuatro ciudadanos bolivianos, quienes quedaron a disposición del Juzgado Federal de Morón.

La postura del Gobierno

Desde el Ejecutivo sostienen que la política migratoria busca reforzar los controles y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.

En ese sentido, Monteoliva afirmó que “quien viola la ley debe hacerse responsable de sus actos” y reiteró que el Gobierno continuará profundizando las medidas de fiscalización en todo el país.

La administración nacional considera que los resultados obtenidos durante los últimos meses reflejan el impacto de los nuevos controles migratorios y anticipa que continuará avanzando con operativos de verificación en distintos puntos del territorio argentino.

LB