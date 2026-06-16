Guillermo Dietrich: “Mauricio Macri es un faro que ilumina la Argentina y cada vez ilumina más”

En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Guillermo Dietrich analizó la identidad de su partido frente a los intentos de absorción por parte del oficialismo, asegurando que "hubo gente en La Libertad Avanza que creían que había que cooptar al PRO". Además, se refirió a la figura de Mauricio Macri como un actor clave e independiente de las urgencias de las listas: “Es un rara avis en la política argentina. Es un tipo que no necesita de la gestión pública para desarrollarse y para hacer. Su identidad está mucho más allá de eso”, afirmó, concluyendo que el exmandatario “es un faro que ilumina la Argentina y cada vez ilumina más”.

Guillermo Dietrich es licenciado en Economía por la UCA, además cuenta con un posgrado en Negociación y un máster en Administración de Empresas. Fue Ministro de Transporte de la Nación entre los años 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. Previamente se desempeñó como Subsecretario de Transporte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2009 y 2015.

Macri le ha dicho que fue su mejor ministro. Pocas personas puedan interpretar mejor al PRO, al propio Mauricio Macri, que Guillermo Dietrich. Y estamos atravesados por un fin de semana en el que Macri, el PRO, se puso firme respecto de que el Jefe de Gabinete debe renunciar. Y uno de los argumentos que nosotros estuvimos debatiendo en nuestra columna recientemente no era simplemente el hecho de corrupción, sino además de la ineptitud. Si un Jefe de Gabinete tiene que ser alguien que tenga una cantidad de conocimiento, alguien con mucha experiencia de administrar cosas complejas. ¿Qué opinás respecto, no del tema de corrupción, sino del tema de la capacidad para llevar adelante la conducción de un gobierno?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La última vez que estuve acá, decía que ese día teníamos un evento de test drive de BYD y que me iba para ahí. Y llego ahí, un señor me saluda, me dice: "Te vi en el programa, escuché eso, vine a ver los autos". Así que fue, esa convivencia entre el mundo virtual, no dejó de impactarme porque había alguien que estaba viendo y estaba escuchando, porque muchas veces vemos sin escuchar.

Mi experiencia de gobierno, es que el desafío de Argentina es la gestión. En Argentina, durante mucho tiempo se ha gestionado muy mal; la Biblioteca Nacional, esas obras que pasaban décadas y no se terminaban. Claramente son cuestión de gestión. Porque a diferencia de lo privado, donde claramente si no gestionaste te fundís, pero a su vez es mucho más complejo, porque en general los gobiernos son grandes burocracias que terminan siendo una máquina de impedir. Y generalmente es todo no.

Me acuerdo la discusión tremenda que tuve internamente con los bitrenes Donde técnicos de Vialidad decían: "Esto no puede pasar. No, porque no sé qué, de la seguridad, de la velocidad, del largo". Digo: "Pasa en Australia, pasa en Uruguay, pasa en prácticamente todos los países del mundo, y vos me decís que acá no. Lo que tenemos que discutir acá es qué es lo que hay que hacer para que sí, qué medidas de seguridad hay que hacer, dónde eventualmente podría circular inicialmente, dónde es la cuestión experimental".

Vamos a algo muy actual. Yo, si fuese funcionario hoy, diría: "Qué es lo que tenemos que hacer para que haya pruebas de autos autónomos en Argentina". Esto que está sucediendo en Estados Unidos, que está sucediendo en China, que ya empieza a suceder en ciudades europeas. Yo quiero que suceda en Argentina.

El PRO liquidó a Adorni y volvió a mostrarse como opción para 2027: “Iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”

En el futuro todos los autos van a ser autónomos. Por lo tanto, quiero que sea uno de los primeros lugares que esos autos autónomos funcionen en nuestro país, con pruebas experimentales, como hicieron en algunos lugares, viendo los resultados, y a partir de ahí que vaya creciendo. Todo esto lo que requiere es mucha gestión.

Marcos Peña era una persona que venía de gestionar lo público durante muchísimo tiempo. A su vez había sido su jefe de campaña, pero a su vez descansó en dos animales de la gestión, porque eran tipos que prácticamente solo pensaban en eso: Lopetegui y Quintana, con mucha experiencia en lo privado. Lopetegui con experiencia en lo público, pero también tené en cuenta que durante un año trabajamos en pensar juntos todo lo que era el equipo económico. Que estaba Lopetegui, estaba Quintana, estaba Pancho Cabrera, estaba Nico Dujovne, estaba Aranguren.Había mucha más gente. Pero la realidad es que nos preparamos y ellos también tuvieron una inmersión en lo público desde ese lugar.

Resumiendo claramente, la mirada de Mauricio, mía, del PRO en general, es que la política es gestión. Última: Mauricio siempre decía: "Es más fácil que un buen gestionador aprenda de política que un político aprenda de buena gestión". Pero he tenido gente muy de la política que ha gestionado muy bien, y he tenido gente muy buena en la gestión que ha sido un desastre en la política. Cuando estás en lo público tenés que tener dos sombreros: el sombrero de la gestión para hacer que las low cost funcionen en Argentina o que el aeropuerto de El Palomar funcione, tenés que administrar políticamente esos procesos de cambio.

¿Y funciona en gestión este gobierno? ¿Con qué puntaje le colocarías en ese punto? ¿Es el talón de Aquiles concretamente?

Ponerme a mí en evaluador del gobierno me genera incomodidad. Para no escaparle a tu pregunta, te digo: el gobierno, cuando asume, tiene una prioridad número uno, que es que Argentina no se vaya a la híper, que hubiese sido una catástrofe para todos los argentinos. Y yo creo que perdemos dimensión de lo que eso significa, porque hoy ya estamos a años luz de eso. Y toda la energía había que ponerla en esa. Y armó un equipo muy bueno para eso, que son muy buenos gestionadores. Porque Toto Caputo, Santi Bausili, Pablo Quirno, y cientos de personas más, gente que fue muy exitosa en la privada, y que gestionó cosas en lo privado, y que tuvo experiencia en el gobierno de Marcos.

Fede Sturzenegger, con mucha experiencia en lo privado, hizo una transformación en el Banco Ciudad como presidente que fue impresionante y una obsesión por estas cadenas que atan a la Argentina en toda la burocracia, en todas las regulaciones Está Héctor Huisi, que también trabajó mucho en lo privado.

Después, ya cuando hablamos de la micro, que son otras habilidades, es que estar mucho más en el detalle, es mucho más de micromanagement, es mucho más de empujar que las cosas salgan, ahí hay oportunidades. Por ejemplo, las concesiones viales que se están licitando ahora. Yo creo que estaban dadas las circunstancias para poderlas licitarlas en los primeros 6 meses, y se licitaron en el año 3. Eso creo que hay una cuestión de foco frente a las prioridades y hay una cuestión también de estilo y vocación del gobierno.

¿Pero ese estilo tiene que ver con valorar la gestión o no valorar la gestión concretamente? Para ponerlo en un tema que te haga poner un poco más cómodo: ¿Lo mismo le pasó al gobierno de Alberto Fernández, un problema de gestión, independientemente de la ideología?. No importa cuál sea tu ideología, ¿lo que vos estás marcando es que hay un problema de gestión?

Hay una cuestión también de intención y de propósito. Yo quizás soy injusto, pero en gobiernos como el de Alberto Fernández, de cómo están estructurados y cómo trabajan, tiendo a pensar que tienen intenciones distintas a gobiernos como el nuestro. Y ahí siento que es la no gestión por una cuestión de intereses, cuando las intenciones son malas.

El peronismo apura una sesión en el Senado para pedir la destitución de Adorni y los cordobeses meten presión

Déjame decirte algo: la diferencia en cuando Alberto Fernández comenzó con todos intelectuales y después tuvo que llamar a intendentes y gobernadores porque las cosas no salían. Sea cual fuera la idea, hace falta gestión para el bien, para el mal. Lo cierto es lo que vos marcás, que si las ideas no son las que te parecen correctas, mejor que no haya gestión para que no hagan más daño.

Veamos lo que pasó en Vialidad del 2008 o 2007 al 2015. La realidad es que vos ves que la mayor cantidad de obra pública que se hizo, se hizo en la provincia de Santa Cruz. Entonces ahí, más allá de la capacidad mayor o menor de gestión, hay una cuestión de intención que distorsiona absolutamente todo y que creo que es uno de los grandes problemas de Argentina.

Pero vos estás de acuerdo con la intención de este gobierno. Mi pregunta concretamente es si ves que el talón de Aquiles es en la gestión, ¿no?

Yo creo que falta vocación para lo micro, porque decir "no tiene gestión" es una falsedad. Porque la realidad es que han gestionado cosas súper complejas muy bien. Lo que sí creo es que no hay una mirada en lo micro, y eso también es probable que esté influido por la mirada del presidente.

Cuando hablamos del próximo paso, el próximo paso es trabajar mucho más en la micro. Y me parece que ese es el desafío, sea cual fuese el gobierno que viene. Porque Argentina tiene un montón de desafíos macro, pero después tiene un montón de desafíos micro. El modelo de Argentina exportador de producción local, de agro, de minerales, de oil and gas, de industria del conocimiento, de turismo, respecto al modelo anterior de consumo, de movilidad, tiene una diferencia geográfica.

Por lo tanto, vos estos dos mundos tenés que tratar de conectarlos. Y en eso los gobiernos, no por una cuestión intervencionista sino el solo hecho de conectar puntos, tiene mucho poder para eso. El hecho de que no tenga esa vocación por lo micro es porque se trata de una mente más teórica, menos práctica, que no le ha tocado ejecutar en la vida y le ha tocado más pensar, ser asesor y no ser ejecutor.

Pero la realidad es que agarró un quilombo enorme de Argentina y tuvo templanza, y tuvo capacidad para enfocar los principales problemas. Y no hay duda que eso lo han hecho muy bien, y no hay que quitar mérito a eso. No hay que dejar de reconocer que eso también fue posible porque hubo un gobierno de Juntos por el Cambio, que por primera vez, pusimos la Argentina en este rumbo. Ese rumbo que era súper discutible que Argentina tenía que ir en esta dirección, y de hecho nos han cascoteado con todo. Y este gobierno tuvo la capacidad de continuarlo, pero principalmente porque la gente estuvo dispuesta a tener el esfuerzo para ir en este camino.

Pablo Avelluto: "El PRO tiene la fantasía vanidosa que puede ser Milei mejor que Milei"

¿Ves posible la reedición de algo parecido en 2027?

Falta una etapa.

¿Necesario?

Sí, claramente es necesario una cuestión de objetivos del próximo gobierno de trabajar fuertemente en esto. En 2027, si reelige un gobierno de este mundo, muchos de los fantasmas que siguen existiendo desaparecen. Argentina pasa a volar. Y eso no es que reelige Milei o no reelige Milei, sino un gobierno en este rumbo. A partir de ahí, hay que trabajar mucho en la micro, porque vos necesitás infraestructura para sacar los minerales, vos necesitás infraestructura para mover los bienes, vos necesitás puertos, vos necesitás aeropuertos, vos necesitás continuar con desregulaciones, y esas desregulaciones que terminen siendo realidad. Vos necesitás adaptar un montón de cosas a la nueva robótica que viene.

La robótica está a la vuelta de la esquina. Yo estuve en China, ahora llegué hace un mes y pico, y ya a fin de año hay autos voladores en flying camps en 200 ciudades de China. En el Autoshow de Beijing había autos increíbles, que no los podés creer, pero había drones gigantes que llevan personas adentro de autos que salen automáticamente. Todo eso requiere trabajar mucho, mucho, mucho en la micro.

Para llegar a eso, y lo que vos decís, un gobierno de este campo, ¿es importante que se llegue a 2027 con un Juntos por el Cambio o algo parecido? ¿O con un PRO alrededor de aliados, con primos interpares, que tenga un fuerte candidato a presidente y que eso ayude a no importa quién sea el que gane, si es del mismo campo, pero que haya dos alternativas del mismo campo?

No tengo dudas que es súper importante que el PRO exista y que sea fuerte. Porque representa un montón de valores, una mirada de país que es muy consistente de hace años. Comenzó con Mauricio y un grupo de dirigentes, se amplió enormemente a todo el país, que tiene experiencia de gobierno y que esos valores y esa mirada la pusimos a la práctica. Y que a su vez hay mucha gestión no solo ahí, sino que hubo gestión en la Ciudad de Buenos Aires, gestión en distintos municipios.

Entonces, desde ese lugar, me parece que es fundamental que el PRO exista y sea fuerte, porque a su vez creo también que es bueno para alertar al gobierno de situaciones que están impactando en este rumbo, que es el que queremos todos. Y fue bueno en situaciones como la del año pasado, post elección de la provincia de Buenos Aires, que el gobierno estaba súper golpeado.

Las reuniones de Mauricio y Milei pasaban a ser algo súper importante por el apoyo de un espacio opositor a un gobierno, cosa que nunca en la historia, en el momento de debilidad, sucedió. En la historia argentina, cuando los gobiernos estaban débiles, los que no eran parte del gobierno se dedicaban a cascotearlo y a tratar de que estén peor. Esta es la primera vez que un espacio no oficialista, y que por tal es opositor en la definición clásica de dónde está un partido y otro, que apoyó. En todo eso, creo que el rol del PRO es súper importante.

En algún momento pudo haber interpretado mal La Libertad Avanza del apoyo del PRO y creyó que lo podía cooptar, y no se dio cuenta que finalmente estaban compitiendo contra una estratega y no un táctico, y que finalmente se invierte el orden. Que finalmente todo lo que construya La Libertad Avanza pueda terminar volviendo al PRO.

No sé qué pensarían ellos o no. Entiendo que sí hubo gente en La Libertad Avanza que creían que había que cooptar al PRO. Lo que sí creo es que haber hecho lo correcto sobre lo conveniente en su momento. Hoy yo lo que veo de la gente es que valoran mucho más lo que hicimos y tiene un reconocimiento a nosotros. Para mí, especialmente porque lo que hicimos yo creo objetivamente fue muy bueno, pero especialmente también porque en este proceso de dos años y medio no especulamos.

Pusimos el país por delante y acompañamos en lo que había que acompañar, y planteamos objeciones, siempre con buena leche, sin especulación, de las cosas que nos parecían mal: de cuestiones de la justicia, de cuestiones de trato eventualmente a los medios o de cuestiones como la que estamos hablando ahora. Pero todo eso fue muy consistente con nuestra historia. Yo creo que prácticamente en ningún tema podés ver que nosotros en el gobierno decíamos una cosa y hoy decimos una cosa distinta.

Permíteme ponerlo en estos términos: vos planteás dos grandes vectores, gestión y propósito. Un propósito con el que vos no estás o estás de acuerdo, pero que tenga gestión o no tenga gestión. Uno podría decir: "Néstor Kirchner tenía gestión, su propósito no te gustaba". Mi pregunta es: uno puede decir: "Alberto Fernández, su propósito no te gustaba, pero además no tenía gestión". Entonces puede coexistir el buen propósito con la buena gestión o con la mala gestión, y el mal propósito con la buena gestión y la mala gestión. Entonces nos planteamos un cuadrante de gestión y propósito. Lo que podríamos decir es que el propósito de este gobierno coincide con el del PRO, pero no la gestión. En cuyo caso, el PRO tendría propósito y gestión.

Lo que tiene pa aportar a Argentina el PRO, es propósito y gestión, y tenemos muchos años en eso. Y uno de mis orgullos es que tuvimos un equipo. El Ministerio de Transporte eran 60.000 personas, con 8 empresas públicas, 7 organismos centralizados como Vialidad y 3 Secretarías del Estado. Y armamos un equipo con muchísimo propósito y con una capacidad de gestión que emocionaba, porque lo enfocado que estaba el equipo. Y ahí hay un comentario: el propósito no sólo es mejorar la vida de la gente, sino hacerlo de una forma íntegra, honesta y transparente.

Porque la corrupción para mí tiñe totalmente la gestión. Porque te distorsiona los objetivos. Y nuevamente vuelvo al ejemplo de Vialidad. Vialidad, ¿dónde es el lugar en Argentina que transitan más autos, vehículos? Buenos Aires. ¿Dónde es otra provincia? Santa Fe, por el lugar que está. Pero cuando vos gestionás para que la obra la hagas en Santa Cruz, porque de esa forma podés estructurar...

¿Cuál es la diferencia entre el PRO y La Libertad Avanza?

El propósito que compartimos 100% es en la cuestión económica. Después no sé si compartimos absolutamente todos los propósitos, yo sé cuáles son los nuestros.

El PRO a Milei: “Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”

Pero en términos económicos, si lo planteamos en términos económicos, nos quedamos solamente con lo económico. Es una de tus áreas más importantes que tiene que ver con la gestión económica. Vos lo que decís es que lo que diferenciaría al PRO de La Libertad Avanza es la capacidad de gestión. De mejorar el cómo, independientemente del qué.

Creo que tenemos también una mirada más republicana. La visión productivista creo que la tenemos ambos. Yo cuando describo los éxitos del gobierno, describo todo lo que se hizo en la macro, y toda la desregulación que lleva adelante Fede Sturzenegger, que es muy productivista. Argentina está enmarañada de intereses sectoriales que constantemente traban la rueda y que constantemente destruyen posibilidades de generación de empleo.

En economía vos decís, no ves falta de una política industrial como se le reclama al gobierno. Entonces vos decís: "La diferencia en economía que nosotros tenemos es de gestión"

Creo que esa mirada de la política industrial es una mirada atrasada de un mundo que cambió, donde se pondera más una eventual industria que un servicio de altísimo valor que se genera. Donde no se entiende que la minería tiene un proceso industrial súper potente. Agroactiva fue en Armstrong hace dos semanas, vos ves que Argentina tiene una posibilidad de desarrollo industrial, pero que no requiere que un burócrata diga: "Vos tenés que producir alfileres en San Luis, tenés que producir un celular en Tierra del Fuego, tenés que producir no sé qué cosa en El Chaco". Requiere que Argentina pueda todas esas capacidades que tiene, ventajas competitivas muy relacionadas con los productos estos que producimos. Ahí no es una política industrial, es un desarrollo industrial.

De uno al diez: ¿qué posibilidades le ves vos de que Mauricio Macri sea candidato a presidente el año próximo?

Lo voy a reiterar sistemáticamente: no es la discusión hoy. Tendría que extrapolarme a marzo, abril del año que viene para decirte en ese momento en qué situación está el país, qué es lo conveniente para el país. Porque, nuevamente, nosotros siempre vamos a actuar en función de lo conveniente del país. ¿En qué situación está Mauricio? ¿Y en qué situación está él emocionalmente? Mauricio no fue candidato ni a diputado, ni a concejal, ni a senador. Es un rara avis en la política argentina.

Es un tipo que no necesita de la gestión pública para desarrollarse y para hacer. Su identidad está mucho más allá de eso. Eso lo que le da es muchísima libertad. Y en ese contexto, no tengo duda que Mauricio el año que viene va a actuar con lo que sea mejor para Argentina. El liderazgo de Mauricio, como yo siempre le digo, para mí Mauricio es un faro que ilumina a Argentina, que ilumina a nuestro espacio político y que ilumina a los dirigentes. Y ese faro creo que cada vez brilla más.

¿Vos creés realmente que falta tanto? ¿No creés que termina el mundial y en agosto comienza 2027?

No. Creo que es una conversación de círculo rojo.

Viste que están desdoblando gran parte los gobernadores y que parece que las PASO no se eliminan. En cuyo caso vas a tener a fin de año que elaborar los candidatos, por lo menos en 10, 12 provincias.

Es cierto, pero lo vimos en el 2023, que las elecciones provinciales estuvieron disociadas del partido, el proceso nacional. Si vos veías las elecciones provinciales, decías: "No hay ninguna chance que gane Milei. Cero". Aún en los lugares que fue con candidatos más potentes, le fue terriblemente mal. Por lo tanto, el año que viene va a pasar lo mismo.

RM