Científicos británicos identificaron un escorpión prehistórico gigante de un metro de largo

Científicos de la Universidad de Manchester y del Museo de Historia Natural de Londres revelaron que el escorpión más grande conocido hasta el momento alcanzaba aproximadamente un metro de longitud. El hallazgo, que fue publicado en la prestigiosa revista científica Palaeontology, reabre de forma inmediata el debate sobre la evolución de estos antiguos depredadores y el tamaño máximo que pudieron alcanzar en sus primeros pasos sobre la Tierra.

El fósil analizado pertenece a una especie denominada Praearcturus gigas, la cual vivió hace unos 415 millones de años en las llanuras aluviales de lo que hoy es el territorio del Reino Unido. Este espécimen habitó el planeta durante el Devónico Inferior, un período en el que la vida en tierra firme recién comenzaba a expandirse a nivel global.

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Los detalles y antiguedad del animal

Según los datos publicados, en esa era geológica las pequeñas plantas y los hongos eran los principales protagonistas terrestres. Por el contrario, la mayor parte de la biodiversidad global se concentraba todavía de forma mayoritaria en los ambientes acuáticos, donde las condiciones eran más propicias para el desarrollo biológico.

Los restos de este impactante animal formaban parte de las colecciones del museo británico desde hacía más de 150 años.

Los restos de este impactante animal formaban parte de las colecciones del museo británico desde hacía más de 150 años. Sin embargo, recién ahora los especialistas pudieron reconstruir con mayor precisión su anatomía y confirmar su verdadera identidad taxonómica, gracias a la aplicación de modernas tecnologías de análisis.

El avance clave se logró mediante el uso de técnicas de imagen de alta resolución y a la comparación minuciosa con otros fósiles descritos recientemente. Durante décadas, el ejemplar guardado en la institución fue interpretado de manera errónea como un posible crustáceo gigante debido a sus particulares características morfológicas.

De crustáceo gigante a escorpión colosal

Las nuevas investigaciones, lideradas por el conservador de artrópodos fósiles Richard J. Howard, demostraron de forma contundente que en realidad se trataba de un escorpión de dimensiones excepcionales. Los análisis bioarquitectónicos determinaron que las pinzas del espécimen habrían superado los 16 centímetros de longitud.

"Confirmar que este animal es un escorpión cambia radicalmente nuestra comprensión de cómo y cuándo estas criaturas evolucionaron hasta alcanzar tamaños tan extraordinarios", explicó Howard en el informe al que accedió Perfil. La reclasificación obliga a los expertos a revisar por completo el árbol evolutivo del grupo de artrópodos.

De acuerdo con las conclusiones presentadas por el equipo de investigación, el Praearcturus gigas habría sido un animal predominantemente acuático. Las observaciones detalladas detectaron que presentaba estructuras específicas en el abdomen similares a solapas, las cuales son comparables a las de las langostas actuales.

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Esa particular adaptación orgánica, sumada a la escasa competencia de otros grandes depredadores de su época, pudo haber favorecido notablemente su crecimiento desmedido. El escenario ambiental facilitó que la especie se posicionara en la cima de la estructura biológica de su entorno inmediato.

El Devónico Inferior representó un momento de profunda transición en la historia de la vida natural, debido a que los ecosistemas terrestres aún eran sumamente simples y los animales de gran tamaño constituían una absoluta excepcionalidad genética. En ese contexto, el artrópodo no poseía rivales de peso.

Un escorpión de un metro de largo habría ocupado un lugar de privilegio absoluto en la cadena trófica prehistórica. "Hemos podido obtener una imagen más clara del animal de lo que era posible anteriormente, lo cual es realmente emocionante", destacó Russell Garwood, paleontólogo de la Universidad de Manchester.

El exhaustivo trabajo no solo aporta un nuevo récord de tamaño para los escorpiones prehistóricos, sino que también ayuda de forma directa a comprender cómo las condiciones ambientales de la Tierra y la disponibilidad de presas impulsan la evolución hacia el gigantismo animal.

API / EM