Los restos de un hombre asesinado hace 5.300 años revelaron algo que sorprendió a los científicos

El cuerpo de un hombre asesinado hace más de 5.300 años volvió a convertirse en una fuente clave para la ciencia. Se trata de Ötzi, conocido como el Hombre de Hielo, cuyos restos permitieron detectar la presencia de levaduras vivas en su interior, un hallazgo que sorprendió incluso a los especialistas que lo estudian desde hace décadas.

El descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos con base en Italia y publicado en la revista Microbiome. La investigación confirmó que, pese a haber permanecido congelado durante milenios, el cuerpo conserva actividad microbiana antigua y moderna, algo inusual para una momia de esa antigüedad.

Ötzi murió antes de que se construyeran las pirámides egipcias. Se estima que caminaba por los Alpes, en la actual frontera entre Austria e Italia, cuando fue alcanzado por una flecha que le perforó la espalda. Su cuerpo quedó atrapado en el hielo y se conservó en condiciones excepcionales hasta su hallazgo en 1991.

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Desde entonces, los restos se mantienen a una temperatura constante de menos seis grados Celsius, lo que permitió realizar estudios detallados sobre su alimentación, enfermedades, genética y, ahora, sobre el microbioma que aún persiste en su organismo.

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Un hallazgo inesperado dentro del cuerpo congelado

La investigación más reciente reveló que en el cuerpo de Ötzi no solo hay restos de vida microbiana antigua, sino también actividad actual. El equipo científico encontró levaduras activas en su intestino, en la piel y en el agua oscura que se liberó cuando el cuerpo fue parcialmente descongelado.

"Lo que no esperábamos encontrar era levadura", declaró a la AFP Mohamed Sarhan, autor principal del estudio e investigador del instituto Eurac Research, con sede en la ciudad italiana de Bolzano.

Los científicos identificaron cuatro tipos distintos de levadura capaces de sobrevivir a temperaturas extremas. Este tipo de microorganismos suele encontrarse únicamente en entornos como la Antártida, lo que llevó a los investigadores a plantear que ingresaron al cuerpo después de la muerte de Ötzi.

Según explicó Sarhan, el análisis genético mostró "niveles de daño en el ADN muy comparables a los de los microbios originales" hallados en el intestino del Hombre de Hielo, lo que sugiere que estas levaduras llegaron al cuerpo poco tiempo después de su fallecimiento.

Ötzi, el Hombre de Hielo, fue hallado en los Alpes en 1991 y murió hace más de cinco milenios.

"Estas levaduras han acompañado a Ötzi en su largo viaje a través de los milenios", afirmó Frank Maixner, coautor del estudio, al describir la persistencia de estos microorganismos a lo largo del tiempo.

Para comprobar su viabilidad, los científicos lograron reproducir la levadura intestinal en un congelador, replicando condiciones de frío similares a las del entorno original.

"Si le dices a alguien que tienes levadura, enseguida te preguntan: ¿podemos usarla para hacer pan?", contó Sarhan. El equipo aceptó el desafío y probó utilizarla para elaborar masa madre.

"Al principio no funcionó", admitió el microbiólogo. Sin embargo, tras tres meses de pruebas, "conseguimos una masa madre muy, muy buena", dijo entre risas. Consultado sobre una posible cerveza elaborada con esa levadura, bromeó: "Está en la lista".

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El microbioma antiguo y las dudas que abre el estudio

El hallazgo de la levadura no fue el único resultado relevante del análisis. Los científicos también detectaron una bacteria intestinal que prácticamente no existe en humanos modernos.

Esa bacteria desapareció del microbioma de las poblaciones industrializadas, pero aún se encuentra en tribus de África y Sudamérica, según explicó Sarhan. También fue identificada en heces humanas de 3.000 años de antigüedad conservadas en una mina de sal en Hallstatt, Austria.

De acuerdo con los investigadores, tanto Ötzi como los mineros de la Edad de Bronce tenían dietas ricas en fibra y cereales integrales, muy distintas a las actuales, lo que podría explicar la presencia de ese tipo de bacterias.

El estudio concluye que "revela que el Hombre de Hielo no es una cápsula del tiempo biológicamente 'congelada', sino más bien un ecosistema complejo", en el que distintos microorganismos interactúan incluso miles de años después de la muerte.

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Además, el trabajo plantea posibles aplicaciones prácticas. Cuando el cuerpo fue hallado en 1991, se utilizó fenol para evitar el crecimiento de hongos. La levadura descubierta demostró ser capaz de consumir esa sustancia química, lo que abre la posibilidad de usarla en la descontaminación de entornos afectados por compuestos similares.

Pese al entusiasmo, los propios científicos pidieron cautela. Sarhan señaló que aún es temprano para saber si estas levaduras representan un riesgo para la conservación de la momia y reclamó más investigaciones.

Nikolay Oskolkov, investigador del Instituto Letón de Síntesis Orgánica que no participó del estudio, destacó que es interesante que "el microbioma del Hombre de Hielo no esté 'congelado'". Sin embargo, advirtió que las muestras fueron tomadas recién en 2010 y 2019.

Eso ofrece "muy poca evidencia de que las levaduras se hayan estado multiplicando a lo largo de milenios", afirmó, y sostuvo que podrían tratarse de "colonizadores relativamente recientes del cuerpo de la momia".