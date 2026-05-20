Científicos detectaron una población de "supercerdos" mutantes en la zona de exclusión nuclear de Fukushima

El eje central de la investigación científica internacional determinó que una población de cerdos híbridos mutantes prolifera de manera descontrolada en los terrenos radiactivos abandonados de Fukushima. Los animales surgieron luego de que ejemplares domésticos escaparan de granjas evacuadas tras el terremoto de magnitud 9.0 y se aparearan libremente con jabalíes salvajes de la región.

El equipo liderado por el profesor Shingo Kaneko, investigador de la Universidad de Fukushima, descubrió que los nuevos ejemplares adquirieron habilidades reproductivas sorprendentes, multiplicando su cantidad a tasas muy superiores a las normales de la fauna nativa.

El análisis genético se publicó en la revista especializada Journal of Forest Research tras examinar muestras biológicas de 191 jabalíes salvajes y 10 cerdos domésticos. El informe detalló que la herencia biológica de la línea materna alteró por completo el comportamiento de la especie en el área de exclusión japonesa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El eje del descubrimiento científico radica en el ciclo reproductivo continuo de los animales de granja, capaces de parir crías durante todo el año calendario. Los descendientes de estos apareamientos heredaron dicha condición biológica, lo que desató una aceleración en el recambio generacional dentro de los bosques despoblados.

La ausencia total de actividad humana favoreció la expansión masiva de estos grupos de mamíferos en los últimos quince años. Los expertos comprobaron que la herencia mitocondrial aceleró la introgresión genética, diluyendo los genes del cerdo doméstico de forma veloz pero dejando intacta la supercapacidad reproductiva.

Dos ballenas yubarta batieron el récord mundial de migración al cruzar desde Australia hasta Brasil

Qué consecuencias ecológicas provoca la aparición de estos híbridos

La proliferación incontrolada de una especie con alta tasa de natalidad modifica de manera directa los ecosistemas de los bosques de la prefectura de Fukushima. "Entender cómo las líneas maternas aceleran el recambio generacional permite a las autoridades predecir y manejar los riesgos de explosiones demográficas", afirmó el científico principal en el documento oficial del estudio.

Los investigadores centraron sus esfuerzos en examinar las áreas desocupadas por los granjeros que huyeron de los niveles críticos de radiación. La combinación de factores genéticos y la falta de cazadores o infraestructura urbana convirtieron al perímetro nuclear en un laboratorio natural único para evaluar mutaciones biológicas complejas.

El misterio de los pequeños brazos del T. rex tendría una nueva explicación científica

El cruce masivo entre variedades porcinas no se restringe exclusivamente al territorio del noreste de Japón. Los biólogos advirtieron que este mecanismo de multiplicación acelerada puede repetirse en cualquier otra región del planeta donde cerdos ferales asilvestrados entren en contacto estrecho con poblaciones locales de jabalíes.

El rol que cumple la radiación en los cambios de estos animales

Los análisis de laboratorio demostraron que las modificaciones anatómicas y de comportamiento detectadas responden estrictamente al proceso de hibridación. La radiactividad ambiental remanente en el suelo de exclusión no vinculó mutaciones genéticas nocivas directas en la composición celular interna de los ejemplares muestreados.

La persistencia de sustancias nucleares en el ecosistema mantiene a estos animales bajo un estricto protocolo de monitoreo estatal. Los niveles de contaminación interna en los tejidos analizados impiden la comercialización o el consumo humano de la carne de estos ejemplares debido a la presencia registrada de radionucleidos.

El nuevo escenario biológico obligó a reconfigurar las estrategias de manejo de vida silvestre e invasiones biológicas en todo el territorio japonés. Las conclusiones del trabajo científico aportaron herramientas clave para el diseño de barreras físicas y planes de contingencia destinados a contener la expansión de los mamíferos hacia zonas urbanas linderas.

ar / ds