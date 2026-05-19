Sector porcino en auge: “La carne de cerdo fue una estrella por el precio de la carne vacuna”

El consultor del sector porcino, Juan Luis Uccelli, analizó para Canal E que el sector porcino argentino atraviesa un momento de expansión, impulsado por el aumento del consumo interno, nuevas inversiones extranjeras y una mayor competitividad frente a otras carnes.

Sobre la coyuntura del sector, Juan Luis Uccelli sostuvo que, “en este primer cuatrimestre la carne de cerdo fue una estrella debido a los problemas con el tema del precio de la carne vacuna”. Según explicó, el encarecimiento de la carne bovina llevó a muchos consumidores a elegir alternativas más económicas: “Entró el cerdo como una opción que estaba pero empezó a notarse mucho más la diferencia y la gente empezó a adoptar el consumo de carne de cerdo”.

El consumo de carne de cerdo continúa en crecimiento

Asimismo, remarcó que la demanda sigue creciendo y ya alcanzó niveles históricos. “Ya estamos arriba de los 24 kilos por habitante por año”, indicó, y agregó que ese avance compensa parcialmente la caída en el consumo de carne vacuna.

Las proyecciones del sector son aún más ambiciosas. Uccelli explicó que el mercado interno todavía tiene margen para expandirse: “Nuestro techo hoy está en los 33/34 kilos, dentro de seis años creemos que en ese momento nos vamos a encontrar con el consumo de la carne vacuna en esos valores 35 36 kilos”.

Los beneficios de la carne de cerdo

Luego, manifestó que una de las claves de este crecimiento es la relación precio-calidad: “Es una carne que es sana, saludable, sabrosa y fundamentalmente ahora barata para los bolsillos que están bastante pinchados en los argentinos”.

Uno de los hechos más relevantes para la actividad en 2026 fue el desembarco de una compañía española en el negocio porcino argentino. “Es una noticia muy interesante, desde hace años que no había inversiones extranjeras en Argentina”, señaló el entrevistado. Y subrayó: “Esta es la primera inversión y yo creo es una muy buena noticia”.

El ingreso del grupo español responde, según explicó, a una combinación de factores internacionales y locales: “Argentina lo que ven es una posibilidad múltiple que no se ve en todos lados, que es un crecimiento del mercado local, o sea hay mucho porque el mercado local y una plataforma de exportación muy interesante”.