Acuerdo con la UE para las exportaciones mendocinas: “Faltan clarificar algunas posiciones arancelarias”

El gerente general de CCEC, Mario Bustos Carrá, pasó por Canal E y se refirió a que la entrada en vigencia del acuerdo interino entre el Mercosur y la Unión Europea abre nuevas oportunidades para las exportaciones mendocinas, aunque también plantea desafíos vinculados a competitividad, presión tributaria y reformas estructurales.

“Durante muchísimos años hemos reclamado al Gobierno Nacional la apertura de nuestro comercio, la apertura económica que el país necesita. Entonces, bueno, que se produzca, que se concrete ya es un avance positivo”, sostuvo Mario Bustos Carrá.

Las medidas que impone el acuerdo todavía están pendientes

Sin embargo, aclaró que todavía quedan definiciones pendientes: “Tengamos presente que es un acuerdo interino, que todavía hay cosas que se están ajustando, que hay muchas dudas, que estamos tratando de solucionar todos los días”.

Entre los sectores con mejores perspectivas, Bustos Carrá destacó al aceite de oliva, uno de los productos emblema de Mendoza. “El aceite de oliva, que si tiene una negociación entra a Europa con arancel cero, mientras que el producto europeo tiene que entrar con 15 años de desgrabación. Entonces hay una ventaja competitiva”, planteó.

También mencionó otros rubros estratégicos: “Hay otros productos, como en el caso del vino, que tiene cuatro años de mutua desgrabación. También el ajo”. Además, remarcó que estos beneficios deben leerse en clave de negociación comercial: “Lo que yo me refiero es el beneficio en la negociación”.

Cuál será la forma de manejarse en cuanto a los aranceles

El entrevistado explicó que aún falta mayor precisión técnica sobre aspectos clave para la operatoria exportadora. “Faltan todavía definir algunas o clarificar algunas negociaciones sobre posiciones arancelarias. Faltan delimitar bien las normas de origen. Falta conocer de forma certera el tema de la codificación, los productos que van con cupos”.

Asimismo, remarcó la complejidad propia del alcance del acuerdo: “Acá tenemos 27 países de la Unión Europea, más los cuatro nuestros, o cinco, según se lo quiera tomar a Bolivia. Y todo eso hace que las cosas puedan ser un poquito más complicadas”.