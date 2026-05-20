Dos ballenas yubarta batieron el récord mundial de migración al cruzar desde Australia hasta Brasil

El eje central de la investigación determinó que dos ballenas yubarta cruzaron más de 14.000 kilómetros de océano abierto de forma independiente. Los animales se trasladaron desde sus áreas de reproducción en la costa este de Australia hasta el litoral de Brasil, un fenómeno nunca antes registrado en la historia de la biología marina.

La revista científica ScienceDaily publicó los resultados del equipo liderado por la Universidad de Griffith. El equipo detectó que uno de los ejemplares recorrió 15.100 kilómetros entre el momento de su primera identificación fotográfica y su relocalización, estableciendo la marca más extensa documentada para esta especie.

La plataforma digital de identificación de cetáceos Happywhale sirvió para el análisis de más de 19.000 imágenes tomadas a lo largo de cuatro décadas. Los científicos compararon los patrones de pigmentación, cicatrices y formas de las colas, conocidas técnicamente como flukes, para verificar la identidad de cada espécimen en ambos extremos del planeta Tierra.

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El primer mamífero bajo estudio apareció fotografiado en Hervey Bay, una bahía ubicada en el estado de Queensland, durante el año 2007. El mismo cetáceo volvió a registrarse en esa misma zona geográfica en 2013, antes de aparecer frente a las playas de São Paulo en 2019. El segundo individuo involucrado en el hallazgo biológico experimentó su primer registro en aguas brasileñas durante la temporada de 2003. Pasaron exactamente veintidós años hasta que los observadores lo localizaron en Australia en septiembre de 2025, nadando en solitario.

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Qué impacto tiene este hallazgo en la ciencia internacional

La comunidad científica consideraba que las poblaciones del hemisferio sur permanecían aisladas entre sí en sus respectivas cuencas oceánicas. "Encontrar no uno sino dos individuos que cruzaron entre Australia y Brasil desafía lo que creíamos saber sobre cuán separadas están realmente estas poblaciones", declaró Stephanie Stack, investigadora asociada del Pacific Whale Foundation.

La distancia en línea recta calculada entre ambos puntos geográficos equivale a unos 14.200 kilómetros. La flexibilidad en el comportamiento migratorio de estos cetáceos sugiere una capacidad de adaptación superior ante los cambios climáticos que alteran las temperaturas superficiales del agua marina.

Los desplazamientos habituales de estos animales ocurren de manera vertical entre las áreas de alimentación polares y las zonas de reproducción tropicales. Este doble cruce longitudinal demostró que los grupos no están separados de forma estricta y que las rutas tradicionales sufren alteraciones masivas.

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Cómo identificaron los científicos a los ejemplares

El método aplicado consistió en el reconocimiento algorítmico de marcas únicas en la superficie de las colas de los animales. El sistema informático comparó miles de fotografías aportadas por investigadores independientes y por programas de ciencia ciudadana hasta encontrar las coincidencias exactas en las bases de datos.

Las trayectorias exactas que siguieron ambos animales durante sus recorridos transoceánicos continúan sin revelarse. La ausencia de transmisores satelitales implantados en los lomos impidió precisar si los ejemplares rodearon el continente antártico para trasladarse de un océano al otro.

La distancia en línea recta calculada entre ambos puntos geográficos equivale a unos 14.200 kilómetros.

El récord precedente para esta especie pertenecía a un macho adulto que nadó 13.046 kilómetros entre las costas de Colombia y Tanzania. La marca actual superó los registros históricos previos de la disciplina y abrió nuevas líneas de análisis de conservación para la protección global de la fauna oceánica.

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