Científicos descubren "Loki", un grupo de estrellas primitivas desintegradas por la Vía Láctea

Un equipo internacional de astrofísicos identificó las huellas químicas y dinámicas de un antiguo sistema estelar primitivo, bautizado como Loki, que sufrió la absorción de la Vía Láctea durante las primeras fases de su formación cósmica.

El hallazgo apareció en la última edición de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, donde los investigadores validaron el descubrimiento de un grupo específico de 20 estrellas extremadamente viejas que orbitan de forma anómala en el plano central.

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La astrónoma Paula Jofré, investigadora principal del proyecto, coordinó el análisis de la luz de estos astros mediante espectroscopía de alta precisión para determinar su procedencia exacta.

Los científicos descubrieron que estas estructuras carecen casi por completo de elementos metálicos pesados, una característica propia de los cuerpos celestes que se formaron en las etapas más tempranas del universo.

A su vez, los datos espectrográficos exhibieron rastros de exposición a explosiones de hipernovas primitivas y a colisiones de estrellas de neutrones de alta energía ocurridas hace miles de millones de años.

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Los modelos de simulación informática confirmaron que todas estas estrellas pertenecieron a una galaxia enana efímera, la cual operó como una de las primeras víctimas del sistema que habitamos hoy.

Los investigadores utilizaron algoritmos de aprendizaje automático para cruzar los datos de movimiento tridimensional con los perfiles químicos obtenidos por telescopios terrestres. El descubrimiento modificó los cronogramas de la evolución galáctica al demostrar que la Vía Láctea comenzó su proceso de canibalismo cósmico mucho antes de lo que estimaban las teorías previas.

La presencia de estos fragmentos en el disco interno demostró que los impactos tempranos moldearon la estructura nuclear de nuestra galaxia de manera directa. Los especialistas descartaron que este grupo estelar naciera en el bloque central, ya que su composición química no coincide con el gas nativo de la región.