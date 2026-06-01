Un grupo de científicos que investiga el misterioso "cristal alienígena" del norte de África logró desenterrar nuevas pistas sobre el violento episodio que provocó su formación. Este extraño material amarillento, conocido formalmente como Vidrio del Desierto Líbico, se encuentra disperso en diversas zonas de Egipto y Libia. Los especialistas sostienen que la sustancia se originó a partir de un evento cósmico de extrema magnitud ocurrido hace aproximadamente 29 millones de años.

Con el paso del tiempo, el valor y la fascinación por este material llevaron a los antiguos egipcios a considerarlo una piedra preciosa, al punto de incluirlo en los tesoros del ajuar funerario de la tumba del faraón Tutankamón, donde destaca un escarabajo tallado incrustado en una pieza de joyería de oro.

En el último estudio, investigadores de la Universidad de Milano-Bicocca, en Italia, examinaron minuciosamente una diminuta inclusión de circón oculta dentro de una muestra de este vidrio. El circón es un mineral excepcionalmente duradero que los geólogos utilizan para reconstruir procesos antiguos debido a su capacidad para resistir condiciones ambientales que destruirían a otros componentes.

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Al analizar este grano microscópico descubrieron una inusual estructura ramificada en forma de árbol, denominada textura dendrítica. Esta formación brotó de manera extremadamente rápida a partir del material fundido a medida que el vidrio pasaba por un proceso de enfriamiento veloz.

Temperaturas extremas y condiciones caóticas fuera de equilibrio

Para investigar la pieza, el equipo de expertos empleó técnicas avanzadas de imágenes a escala nanométrica, que incluyeron microscopía electrónica y métodos de difracción tridimensional para mapear la estructura interna del cristal. Los análisis químicos revelaron que el vidrio atrapado entre las ramas de circón presentaba niveles más elevados de aluminio y circonio en comparación con el resto del Vidrio del Desierto Líbico circundante. Esto demostró que el material provino de una microgota fundida separada que se aisló, enfrió y solidificó de forma independiente de la masa principal.

Los análisis químicos revelaron que el vidrio atrapado entre las ramas de circón presentaba niveles más elevados de aluminio y circonio en comparación con el resto del Vidrio del Desierto Líbico circundante.

El hallazgo más sorprendente para los científicos fue la ausencia total de los minerales que normalmente aparecen de forma intermedia cuando el circón se derrite y se enfría de manera gradual. El grano original fue sometido a un calor tan intenso que se licuó por completo antes de volver a cristalizarse de forma abrupta, saltándose las etapas geológicas habituales.

Los investigadores calcularon que el fenómeno alcanzó temperaturas superiores a los 4.082 grados Fahrenheit (equivalentes a unos 2.250 grados centígrados). Al contrastarlo con la lava de las erupciones volcánicas terrestres, que promedia entre los 1.292°F y los 2.192°F, se evidencia que el origen del vidrio fue significativamente más caliente que cualquier proceso volcánico común. Estas condiciones fueron calificadas por los expertos como "fuera de equilibrio", lo que significa que la secuencia de fusión y solidificación ocurrió bajo un desorden tan caótico y acelerado que los procesos geológicos normales no lograron desarrollarse.

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El debate abierto por la ausencia de un cráter definitivo

A pesar de que el descubrimiento del circón dendrítico aporta una de las evidencias más contundentes logradas hasta la fecha sobre la exposición a temperaturas extremas, el hallazgo no logra cerrar el debate histórico en torno al origen exacto del cristal. La comunidad científica internacional continúa dividida en dos grandes teorías explicativas de carácter catastrófico. Por un lado, un sector de los investigadores defiende la hipótesis de que un asteroide o cometa impactó directamente contra la superficie de la Tierra, generando la presión y el calor necesarios para derretir las rocas ricas en sílice de la zona y transformarlas en vidrio.

Por otro lado, otra corriente de científicos argumenta que el objeto espacial explotó en la atmósfera antes de tocar el suelo, liberando una onda de energía tan masiva que logró supercalentar el desierto situado abajo sin necesidad de impactar la corteza. El principal escollo que enfrentan los expertos para convalidar cualquiera de las teorías es que, tras décadas de rastrillajes en la región, nunca se ha podido hallar un cráter de impacto definitivo que esté vinculado directamente con el campo donde se asienta el vidrio.