Se cumplen 100 años del hallazgo de la tumba de Tutankamón

El 28 de octubre de 1925, el arqueólogo británico Howard Carter descorrió la tapa del más interno de los ataúdes de Tutankamón en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor (sur de Egipto) y constituyó un evento central en la historia de la arqueología que impulsó la fascinación global por el Antiguo Egipto.

Con este hallazgo, tras más de tres mil años de oscuridad, el rostro dorado del joven faraón, recubierto por su ya célebre máscara funeraria, una obra maestra de la orfebrería del Antiguo Egipto convertida desde entonces en emblema universal de aquella civilización.

Este momento culminante fue el resultado de casi veinte años de trabajo tenaz, iniciados en 1907 cuando Carter comenzó a colaborar con lord Carnarvon, aristócrata inglés y apasionado mecenas de la arqueología, en las excavaciones de la zona de Deir el-Bahari, próxima a Luxor, uno de los enclaves más fecundos en restos del Egipto faraónico, según consignó Efe.

La recomendación del director del Servicio de Antigüedades Egipcias, Gaston Maspero, avaló la elección de Carter como responsable de las excavaciones, gracias a sus métodos considerados entonces innovadores.

Cien años después, la máscara de Tutankamón continúa siendo uno de los principales atractivos del patrimonio egipcio y será la pieza central del Gran Museo Egipcio de Guiza, que estará íntegramente dotado de colecciones del Antiguo Egipto y será el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización. Su inauguración oficial, tras varios retrasos, será el 1 de noviembre de 2025.​