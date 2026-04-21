Viajes a Egipto desde Argentina: qué incluye un paquete, precios y recorrido completo en 8 días.

¿Qué incluye un paquete de viaje a Egipto desde Argentina?

Viajar a Egipto es, para muchos argentinos, el viaje de su vida. No es una exageración: hay destinos que sorprenden, que entretienen, que impresionan. Y después está Egipto, un lugar que te deja sin palabras, que te hace sentir pequeño frente a la historia, que te recuerda que existieron civilizaciones capaces de construir maravillas que siguen en pie después de 4.500 años. Las pirámides, el Nilo, los templos faraónicos, el desierto infinito. Todo junto, en un solo viaje.

Pero antes de soñar con la foto frente a la Esfinge, aparece una pregunta muy concreta: ¿qué incluye exactamente un paquete de viaje a Egipto desde Argentina, y qué hay que pagar aparte? En esta guía te lo contamos todo, basándonos en uno de los itinerarios más completos del mercado: Viajes a Egipto desde Argentina, con un programa de 8 días recorriendo El Cairo, Asuán, Luxor y Abu Simbel, con crucero por el Nilo de 5 estrellas incluido.

¿Por qué conviene ir con un paquete organizado?

Egipto es un destino donde viajar con todo organizado tiene un sentido muy claro, especialmente si es tu primera vez. La distancia desde Buenos Aires es enorme —más de 13.000 kilómetros—, el idioma es el árabe, y para conocer lo mejor del país necesitás moverte entre ciudades que están a cientos de kilómetros entre sí. Eso implica vuelos domésticos, traslados en tierra, embarques en cruceros y una cadena logística que, si algo falla, puede arruinar días enteros de vacaciones.

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Un buen paquete resuelve todo eso de punta a punta. Llegás al aeropuerto del Cairo, hay alguien esperándote, y desde ese momento cada traslado, cada hotel, cada visita y cada comida a bordo del crucero está coordinada. Esa tranquilidad, después de más de 20 horas de vuelo, tiene un valor real.

El itinerario: 8 días por lo mejor de Egipto

Día 1 – Llegada a El Cairo. Un representante hispanohablante te recibe en el aeropuerto con servicio de acceso rápido en migraciones y traslado privado al hotel. El primer día es de descanso y aclimatación a una ciudad de 20 millones de personas, vibrante y caótica, que ya desde el primer momento te confirma que estás en otro mundo.

Día 2 – Pirámides de Giza y Gran Museo Egipcio. El día más icónico del viaje. Visita a las tres pirámides —Keops, Kefrén y Micerinos— y a la enigmática Esfinge. Verlas en persona siempre genera el mismo efecto: la escala es imposible de dimensionar por foto. Los bloques de piedra son más grandes de lo que imaginabas, las pirámides más altas de lo que calculabas. Por la tarde, el Gran Museo Egipcio (GEM), el museo arqueológico más grande del mundo, con los tesoros de Tutankamón —incluida su legendaria máscara de oro macizo— como estrella absoluta.

Día 3 – Vuelo a Asuán y embarque en el crucero. Vuelo doméstico incluido desde El Cairo hacia Asuán, en el sur del país. Al llegar, embarque en el crucero de 5 estrellas que será tu casa por los próximos tres días. Estos barcos son hoteles flotantes con camarotes amplios, restaurante y piscina. Hay algo especial en dormir sobre el Nilo, escuchar el agua y ver pasar las orillas del desierto desde cubierta.

Día 4 – Abu Simbel, Obelisco Inacabado y Templo de Filae. Uno de los días más impactantes del viaje. Muy temprano, excursión por carretera a los Templos de Abu Simbel, obra maestra del faraón Ramsés II excavada en la roca hace más de 3.200 años. Sus cuatro estatuas colosales de más de 20 metros de altura son sencillamente imposibles de olvidar. Ambos templos son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fueron trasladados piedra por piedra en los años 60 para salvarlos de las aguas del Lago Nasser. De regreso, visita al Obelisco Inacabado y al bellísimo Templo de Filae, dedicado a la diosa Isis, sobre una pequeña isla del Nilo.

Día 5 – Kom Ombo y Edfu navegando el Nilo. El crucero avanza hacia el norte con dos paradas imperdibles: el Templo de Kom Ombo, dedicado al dios cocodrilo Sobek, situado directamente sobre la orilla del río, y el magnífico Templo de Edfu, consagrado a Horus y uno de los mejor conservados de todo Egipto. El resto del día transcurre navegando, con las comidas incluidas a bordo y el paisaje del desierto deslizándose por las ventanas del camarote.

Día 6 – Luxor: Valle de los Reyes y Templo de Karnak. Desembarco en Luxor, la antigua Tebas, capital del Imperio Nuevo. Visita al Valle de los Reyes, donde fueron enterrados los faraones durante casi 500 años, con tumbas decoradas con pinturas y jeroglíficos de una vitalidad asombrosa. Por la tarde, el Templo de Karnak, el complejo religioso más grande de la Antigüedad, con su sala hipóstila de 134 columnas de hasta 23 metros de altura. Un día que condensa siglos de historia en pocas horas.

Día 7 – Vuelo de regreso a El Cairo. Vuelo doméstico Luxor–El Cairo incluido. Tarde libre para explorar el Bazar Khan el-Khalili, perderse por el Cairo Islámico o visitar la Ciudadela de Saladino con la espectacular Mezquita de Alabastro

Día 8 – Regreso a Argentina. Desayuno en el hotel, traslado al aeropuerto y fin de los servicios en tierra. De vuelta a casa con la cabeza llena de imágenes que van a durar para siempre.

¿Qué incluye y qué no incluye el paquete?

Incluye: recepción y traslados privados en todos los aeropuertos, guía profesional de habla hispana en todas las visitas, vuelos domésticos El Cairo–Asuán y Luxor–El Cairo, alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas en El Cairo, 3 noches en crucero de 5 estrellas con pensión completa, desayunos diarios en hotel, entradas a todos los sitios del itinerario y excursión a Abu Simbel por carretera.

No incluye: el vuelo internacional Argentina–Egipto (se contrata por separado), seguro de viaje, bebidas en el crucero y restaurantes, propinas para guías y choferes, excursiones opcionales como el globo aerostático sobre Luxor o el paseo en faluca en Asuán, y la visa de turista (aproximadamente USD 25, se abona al llegar o por e-Visa online).

Lo que hay que saber si viajás desde Argentina

Los paquetes en Argentina no incluyen el vuelo internacional. El viajero lo compra por separado y el tour arranca al pisar El Cairo. Desde Ezeiza no hay vuelos directos a Egipto, así que siempre hay escala en Europa (Madrid, París, Frankfurt) o en Medio Oriente (Doha, Estambul, Dubái). El tiempo total de viaje ronda entre 20 y 28 horas.

Los argentinos no necesitan visa previa: se obtiene al llegar por unos USD 25. Los paquetes se cotizan en dólares y muchas agencias permiten reservar con un anticipo del 25%. La mejor época para viajar es de octubre a abril, ya que en verano las temperaturas en el sur del país pueden superar los 45°C.

Egipto siempre supera las expectativas. Con un paquete de 8 días bien organizado, toda la logística está resuelta y solo queda disfrutar. Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, también existen opciones de Viajes a Egipto gran lujo, con hoteles premium, cruceros de categoría superior y servicios personalizados. La tierra de los faraones te espera.