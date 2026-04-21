Santa Julia rinde tributo al "Negro" Fontanarrosa con un blend de edición mundialista

"El vino es un elemento que propicia el encuentro en un momento donde el mundo propone el desencuentro". Con esa frase, Reynaldo Sietecase dio inicio a la presentación de "La Selección Fontanarrosa" en el bar El Cairo de Rosario. El evento fue el escenario elegido para lanzar una propuesta que trasciende lo vitivinícola para convertirse en un hecho cultural: un blend (70% Malbec y 30% Cabernet Sauvignon) que, en el marco de la próxima Copa del Mundo, busca reivindicar la figura del "Negro" a través de una etiqueta protagonizada por sus icónicos personajes, Inodoro Pereyra y Mendieta.

El evento contó con la participación de periodistas especializados, referentes del sector y amigos de la casa, quienes celebraron esta unión entre el fervor mundialista y la identidad nacional.

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El vino como antídoto contra el desencuentro

Al reflexionar sobre el significado de este lanzamiento, Sietecase destacó el rol social de la bebida: "El vino es la cultura del encuentro frente a un mundo que propicia el desencuentro y nos mete en las pantallas. Lo que hace es que nos sentemos; con una copa de vino no se mira el celular, se está disfrutando y charlando. Podríamos plantearlo casi como un antídoto contra el celular".

Bajo esa misma mística de reivindicar lo auténtico, señaló que ver al "Negro" en una etiqueta es, ante todo, "justicia pura". "Sobre el Negro Fontanarrosa no hay que inventar más nada, estamos hablando de uno de los artistas más importantes que ha dado la Argentina, que tiene una relevancia mundial extraordinaria", afirmó. Además, subrayó que su arte representa como pocos el ingenio, la tierra y lo popular, sin necesidad del chiste barato: "El Negro es la representación, con todos sus matices, del ser nacional".

Por su parte, Ana Amitrano, Gerente Comercial de Familia Zuccardi, compartió la emoción que significó gestar esta etiqueta junto a los herederos del artista: "Pasaron cosas mágicas con esto del Negro. Iniciamos conversaciones con la familia y nos han dado un regalo muy grande, un gesto por el cual estamos agradecidos".

Para ella, el proyecto logra "unir la pasión argentina por el fútbol, por la cultura y por el trabajo de Fontanarrosa con la pasión que nosotros le ponemos al hacer vino". La elección de Rosario y la emblemática "Mesa de los Galanes" para el lanzamiento fue una decisión instantánea: "Cuando me contaron lo del bar El Cairo, dije: 'Listo, no hay que pensarlo'".

Ficha técnica y disponibilidad

"La Selección" es un tinto equilibrado, con una crianza de 10 meses en barricas de roble que le otorga una estructura elegante y notas especiadas. Según Juan Ignacio Guzmán, Marketing Manager de la bodega, el objetivo es que Santa Julia acompañe cada brindis y grito de gol con una etiqueta que deje huella.

Esta pieza de colección ya se encuentra disponible en vinotecas y supermercados de todo el país a un precio sugerido de $6.850.

Con este lanzamiento, Santa Julia continúa su tradición de presentar ediciones especiales vinculadas a la Copa del Mundo, pero esta vez con un componente emocional extra. 'La Selección' no es solo un equipo de fútbol; es una selección de lo mejor de nuestra cultura: el arte, la amistad y el buen vino.