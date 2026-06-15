Memoria del océano Pacífico tropical: la clave para predecir El Niño y planificar su impacto

El océano Pacífico tropical guarda una especie de “memoria climática”​ que puede anticipar con meses de antelación la llegada de fenómenos como El Niño. Las aguas cálidas y frías de la vasta franja del Océano Pacífico ubicada a lo largo de la línea del ecuador se mueven lentamente y almacenan energía durante un extenso período de tiempo. Uno de sus elementos centrales es la termoclina, la capa que separa a las aguas templadas de las frías y a los vientos alisios que soplan de este a oeste.

Las ondas oceánicas, también denominadas ondas Kelvin transportan calor subsuperficial y suelen ser una de las primeras señales de que el fenómeno climático puede desarrollarse a corto plazo.

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El científico senior de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), Michael Mcphaden, explicó que “las ondas Kelvin son como pulsos de energía que viajan por el océano ecuatorial. Cuando detectamos varias onda cálidas consecutivas, aumenta significativamente la probabilidad de que se desarrolle un evento de El Niño”.

Qué es la “memoria” del océano tropical, la clave para predecir El Niño

Lejos de ser un concepto teórico, es una pieza central del sistema climático terrestre. Se refiere a la capacidad del piélago para retener y transportar anomalías de temperatura y energía a lo largo del tiempo.

En un contexto de creciente variabilidad climática y eventos extremos más frecuentes, entender cómo el océano almacena y transmite información se vuelve cada vez más importante.

La “memoria” del Pacífico no sólo explica parte del comportamiento del clima global: también se ha convertido en una herramienta clave para anticiparse al futuro.

Los científicos hablan incluso de la “barrera de predictibilidad de primavera”, un período del año en el que los pronósticos de El Niño suelen ser menos confiables debido a la alta variabilidad natural del sistema climático.

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El especialista del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, José Luis Stella, advirtió que “El océano tiene memoria, pero no un guión fijo. Existen muchos procesos internos y externos que pueden reforzar o frenar el desarrollo de El Niño”.

El océano actúa como un gigantesco reservorio de energía. Cuando acumula calor en determinadas regiones del Pacífico ecuatorial, esa señal puede mantenerse durante varios meses y modificar los patrones de circulación atmosférica.

Señales océano-atmósfera que anticipan a El Niño

Los especialistas identifican varias señales clave que permiten anticipar el desarrollo de El Niño con varios meses de anticipación. Entre las más importantes se encuentran:

- Calentamiento subsuperficial del Pacífico ecuatorial: grandes volúmenes de agua más cálida de lo normal aparecen debajo de la superficie, especialmente en el Pacífico occidental y central.

- Debilitamiento de los vientos alisios: los vientos que normalmente soplan de este a oeste se debilitan, permitiendo que el agua cálida se desplace hacia el este.

- Aumento de la temperatura superficial del mar: las anomalías positivas comienzan a extenderse por el Pacífico central y oriental.

- Cambios en la convección tropical: las zonas de nubosidad y lluvias intensas se desplazan hacia el este del Pacífico, alterando la circulación atmosférica global.

- Oscilación del Sur: se observa una disminución de la presión atmosférica en el Pacífico oriental y un cambio en el índice SOI (Índice de Oscilación Sur).

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Modelos de predicción: El Niño-Oscilación del Sur

“Lo importante es entender que El Niño no es solo un calentamiento del mar. Es una interacción acoplada entre el océano y la atmósfera. Ambos sistemas se retroalimentan y amplifican el fenómeno”, señaló Michael Mcphaden.

La memoria del océano tropical demuestra que el clima no depende solo de lo que ocurre hoy en la atmósfera. Bajo la superficie del Pacífico se acumulan señales que pueden anticipar meses de lluvias, sequías y cambios extremos en distintas regiones del planeta.

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Los investigadores continúan mejorando los modelos climáticos y expandiendo las redes de observación oceánica para entender mejor esa memoria del Pacífico tropical. Boyas automáticas, satélites, drones marinos y sensores submarinos forman parte de un sistema global que monitorea en tiempo real el estado del océano.

PM