El invierno se hace sentir con fuerza en Rosario y todo su conglomerado urbano. Durante toda la jornada, una masa de aire polar dominará la región, alterando el ritmo habitual de los ciudadanos que se desplazan hacia sus trabajos. Las bajas temperaturas y la humedad del Río Paraná exigirán abrigarse bien para transitar las calles de la ciudad y el Gran Rosario.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las primeras horas de este miércoles registrarán temperaturas muy bajas en toda la región. La humedad se mantendrá por encima del 90%, un factor clave que potenciará la sensación de frío en las inmediaciones del Monumento a la Bandera. Las probabilidades de lluvias serán nulas, pero el cielo permanecerá parcialmente nublado, limitando el entibiamiento solar en la costa del Paraná.

Clima miércoles 17 de junio

Hacia la tarde, las localidades de Funes y Roldán experimentarán un leve ascenso térmico, aunque el ambiente continuará sumamente fresco. El Cordón Industrial recibirá vientos leves del sector sur, lo que mantendrá la sensación térmica por debajo de la temperatura real. Quienes decidan circular por la zona de islas sufrirán ráfagas heladas que complicarán la actividad náutica.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes especiales debido a la drástica reducción de visibilidad en las rutas del sur provincial. Localidades como San Lorenzo, Casilda y Villa Constitución presentarán densos bancos de niebla durante la mañana, por lo que las autoridades viales solicitarán extremar la precaución al conducir en los accesos principales.

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El frío extremo generará heladas generalizadas en las áreas suburbanas. Aunque no se activarán alertas por tormentas, el SMN mantendrá el monitoreo por las bajas temperaturas persistentes que afectarán a toda la bota santafesina. El viento sur dominará la jornada jurídica y climática de la región, garantizando una tarde gris y muy invernal.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el resto de la semana anticipa la continuidad de este escenario polar en el sur santafesino. Mañana jueves el viento del río rotará levemente al este, aportando mayor nubosidad pero sin traer alivio térmico inmediato. Hacia el fin de semana, las temperaturas mínimas rozarán el punto de congelación, consolidando un invierno crudo en toda la región.