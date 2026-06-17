El escenario meteorológico para este miércoles 17 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presenta con estabilidad generalizada. La jornada estará marcada por una fuerte presencia de nubosidad, consolidando el ambiente frío propio de la época.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados, se descartan por completo las precipitaciones para las próximas horas. Las condiciones de visibilidad se mantendrán óptimas en los principales accesos urbanos.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 17 de junio

Para la Ciudad de Buenos Aires, el organismo oficial prevé una temperatura máxima de 14°C durante las horas de la tarde. La marca térmica mínima se posicionó en los 6°C durante la madrugada, generando un amanecer frío y húmedo en toda la Capital Federal.

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Clima miércoles 17 de junio

La humedad promedio se sostendrá en el 60%, con un cielo que se presentará mayormente nublado a lo largo de todo el día. Los vientos soplarán moderados desde el sector noreste, con velocidades estimadas que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, las condiciones generales mostrarán un descenso térmico paulatino hasta estabilizarse en torno a los 12°C. Se prevé que las ráfagas de viento tiendan a mantenerse estables dentro de los rangos vespertinos, sin riesgo de ráfagas severas.

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En el Conurbano bonaerense, las marcas extremas mostrarán leves variaciones geográficas. Para localidades de la zona oeste como San Miguel se anticipa una máxima de 13°C y una mínima de 5°C, con un índice de humedad ligeramente superior que alcanzará el 79%.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no registra alertas vigentes por fenómenos extremos para la jornada. El territorio nacional se encuentra bajo la influencia de un sistema de alta presión que garantiza estabilidad en la mayor parte de las provincias.

La zona central del país se verifica una masa de aire frío bien instalada

La región pampeana y el sector sur de la provincia de Buenos Aires experimentan mañanas con registros muy bajos. Ciudades como Balcarce reportan temperaturas mínimas de 2°C y una máxima de 11°C, acompañadas por elevados valores de humedad que rozan el 92%.

En la Patagonia y la zona central del país se verifica una masa de aire frío bien instalada. No obstante, las proyecciones técnicas descartan nevadas o vientos fuera de los parámetros estacionales para las áreas cordilleranas durante el día de hoy.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis técnico a mediano plazo prevé el mantenimiento de las condiciones estables hasta el cierre de la jornada de mañana. Sin embargo, los modelos dinámicos anticipan un cambio de circulación del viento hacia el tramo final de la semana corta.

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Se proyecta una rotación clave de los vientos hacia el sector norte y noreste, lo que aportará un incremento temporal de la humedad ambiental. Esta situación meteorológica incrementará la inestabilidad hacia los días subsiguientes, abriendo paso a la probabilidad de lluvias aisladas.

Las marcas térmicas sufrirán variaciones leves, con mañanas frías y tardes templadas. Hacia el fin de semana se consolidará el ingreso de un nuevo frente frío que reacomodará las temperaturas mínimas en toda la región central del país.