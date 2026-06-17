El ambiente frío consolidará su presencia en el inicio de este miércoles en todo el sector costero y rural del sudoeste bonaerense. La rotación de los vientos hacia el cuadrante norte propiciará un leve y paulatino ascenso térmico hacia la tarde, aunque la cobertura nubosa mantendrá la sensación de frío durante todo el día en el puerto y el ejido urbano.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente sumamente frío en el centro bahiense y las localidades vecinas, registrando una temperatura de 6°C a primera hora y una sensación térmica de 4°C, debido a la influencia de una mínima general que bajará hasta los 2°C en las zonas periféricas más despejadas.

Pronóstico miércoles 17 de junio

El viento soplará inicialmente desde el sur de forma muy leve, a unos 6 kilómetros por hora (4 mph), con una humedad elevada del 87% que generará neblinas aisladas. Con el correr de las horas, los registros oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que las condiciones virarán hacia un cielo mayormente cubierto, con ráfagas suaves del noreste a 14 kilómetros por hora (9 mph) que dominarán la tarde en Ingeniero White y General Cerri.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el ámbito regional, los datos procesados por las estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca descartan alertas vigentes por tormentas o vientos severos en los distritos circundantes. No obstante, en localidades como Médanos y Punta Alta se mantendrá la tendencia de cielos nublados y una probabilidad de precipitaciones sumamente baja, fijada en apenas un 10%.

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El viento del sector norte aportará aire un poco más seco hacia el interior productivo, disminuyendo la humedad promedio al 68% durante el período diurno. Las condiciones de visibilidad permanecerán estables en las principales rutas de la región, ya que la escasa velocidad del viento mitigará cualquier riesgo de reducción por polvo en suspensión en los campos de la zona de influencia.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los modelos de previsión atmosférica sugieren que las temperaturas nocturnas se ubicarán en torno a los 11°C, sosteniendo el cielo cubierto. En los días subsiguientes, el predominio de las corrientes del norte garantizará marcas máximas estables, alejando momentáneamente la chance de precipitaciones y manteniendo la tónica de un invierno austral que se consolidará sin fenómenos extremos en toda la costa sur de Buenos Aires.