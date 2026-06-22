El dólar oficial se mantiene en el nivel más alto de los últimos 6 meses

Los activos argentinos cotizaron mixtos lunes 22 de junio. En este ámbito, los bonos soberanos en dólares operaron al alza e impulsaron una nueva baja del riesgo país, que alcanzó un nuevo mínimo en ocho años. Por otra parte, el dólar sube levemente y se mantiene niveles en elevados.

En el plano internacional, las bolsas europeas y los índices de Wall Street operaron de forma dispar, mientras que los precios del petróleo reflejaron la expectativa por la resolución del conflicto entre EEUU e Irán.

El riesgo vuelve a bajar cerca de 420 puntos mientras el gobierno envía una fuerte señal al mercado

Así, los ADRs retrocedieron hasta 4,8% de la mano de Grupo Supervielle, seguido por Edenor (-3,5%) e IRSA (-3,1%). En contraste, Bioceres Crop avanzó 4,5%.

En Wall Street, los bonos Globales avanzaron hasta 0,7% y los Bonares, hasta 0,6%. En ese marco, el riesgo país retrocedió 1,6% hasta los 423 puntos básicos, cerca de mínimos en abril de 2018.

En ese marco, el S&P Merval retrocedió 0,4% en pesos hasta los 3.287.577,42 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo en 2,2% a los 2.160,39 puntos.

En tanto, las acciones locales operaron con mayoría de bajas encabezadas por Transportadora de Gas del Sur (-3,1%), seguido por Central Puerto (-1,9%) e YPF (-1,9%).

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 22 de junio, el dólar oficial cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. Se trata dekl valor más alto desde enero. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.462, con una suba de $1 respecto al cierre del viernes.

El dólar blue cotizó a $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta, una suba de $15 respecto al último cierre. Por el lado del MEP, operó a $1.480, subiendo $2 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.5224, $21 por encima del cierre del viernes.

Economía intentará renovar vencimientos por $16,2 billones

Luis Caputo enfrenta este viernes una de las licitaciones de deuda más importantes del año. "El Ministerio de Economía intentará renovar vencimientos por $16,2 billones. El monto original era de $20,2 billones, pero una serie de canjes previos logró reducir la cifra. Esta crucial operación coincide con el cierre del TZV26, un bono atado al dólar que vence a fin de mes", comenta Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

"En este escenario, la expectativa del mercado se centra en las herramientas que utilizará el Banco Central para frenar la volatilidad cambiaria. El desafío es mayor debido a la reciente presión sobre las divisas alternativas, que acumulan una suba cercana al 4% en lo que va de junio. Con este movimiento regulatorio, el objetivo principal del equipo económico queda a la vista: despejar por completo el horizonte de vencimientos fijados para 2027", agrega.

El Gobierno habilitó la toma de deuda por hasta US$ 5.000 millones

El Gobierno nacional autorizó una nueva operación de endeudamiento por hasta US$ 5.000 millones y habilitó la posibilidad de incluir cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales de Nueva York para eventuales controversias vinculadas a esos préstamos.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial del lunes 22 de junio, mediante el Decreto 478/2026 del Poder Ejecutivo, con las firmas del presidente Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del Jefe de Gabinete Manuel Adorni, y forma parte de una estrategia de financiamiento destinada a obtener recursos en dólares con garantía parcial de organismos multilaterales de crédito.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — sube 0,20%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,12%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones avanza 0,40%.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — baja 3% hasta US$ 77,5 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI retrocede 2,6%, hasta los US$ 73,8 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,45%. A nivel local,el DAX alemán avanza 0,39% y el CAC francés baja 0,33%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,61%, en una jornada marcada por la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,65%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,78%. Mientras, el Kospi surcoreano aumentó 0,69% y el Nikkei 225 japonés saltó 1,86%.

FN