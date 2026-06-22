El economista, Maximiliano Ramírez, pasó por Canal E y se refirió a que la suba del dólar volvió a instalarse en el centro de la escena económica y despertó interrogantes sobre la evolución del tipo de cambio en los próximos meses.

"Primero y principal, lo que veo es, en los primeros días del mes, como suele suceder, hay una demanda donde la gente que tiene peso, donde cobre el salario, empieza a demandar nuevamente dólares", explicó Maximiliano Ramírez.

Los ahorristas dejan las inversiones en pesos de lado

Según desarrolló, las tasas reales negativas empujan a los ahorristas a abandonar las colocaciones en pesos: "La tasa negativa hace que no tengas muchas alternativas para manejarte en instrumentos en pesos y eso hace mucho que la gente empiece a seguir manteniéndose en posiciones de dólar".

Ramírez destacó que el pago del aguinaldo también influye sobre la demanda de divisas. "Hoy por hoy algunas empresas empezaron, a partir de la segunda parte de junio, ya empiezan a pagar ese SAC y hacen que la gente empiece a utilizar como alternativa de inversión los dólares en lugar de pesos", planteó.

Fuerte inclinación por el dólar en el mercado de inversiones

Además, señaló que muchos inversores comenzaron a cerrar posiciones en pesos: "Mucha gente que ya hizo la ganancia en pesos, cerró posición y está cambiando la posición en dólares".

Respecto de las perspectivas, el entrevistado sostuvo que no espera saltos bruscos. "Nosotros como perspectiva tenemos que el dólar se va a mantener en el rango entre los 1.400 y 1.500 en lo que resta del año", expresó.

A su vez, explicó que todavía existe una fuerte oferta de divisas proveniente del sector agropecuario y de otros canales financieros. "Todavía te queda toda la oferta de dólares del agro", afirmó, y agregó: "Las empresas siguen tomando deuda en dólares, entonces me parece que todavía tenés una oferta de dólares muy fuerte".