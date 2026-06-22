Julio Gambina remarcó el perfil del nuevo vocero presidencial: "Va a intentar mostrar los logros de la política económica"

La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial abrió un nuevo capítulo dentro de la estrategia comunicacional del Gobierno de Javier Milei. El cambio se produjo luego del desgaste de la figura de Manuel Adorni, quien había ocupado ese rol desde el inicio de la gestión.

En diálogo con Canal E, el economista Julio Gambina interpretó el movimiento como una decisión política orientada a reforzar el discurso económico oficial y consolidar una narrativa favorable sobre los resultados de la administración libertaria.

Una decisión política para una nueva etapa

Gambina sostuvo que el reemplazo de Adorni responde a una necesidad del oficialismo de reorganizar su estrategia de comunicación. Según señaló, el anterior vocero había perdido protagonismo en las últimas semanas y su permanencia comenzaba a generar dificultades dentro del esquema gubernamental.

En ese sentido afirmó que "es claramente una medida política" y consideró que el Gobierno busca iniciar una nueva etapa con un perfil diferente al que representaba Adorni.

Para el economista, la elección de Ravier no es casual, sino que está vinculada a su formación académica y a su cercanía ideológica con los principales referentes del pensamiento libertario.

El perfil ideológico del nuevo vocero

Durante la entrevista, Gambina describió a Ravier como un dirigente alineado con las principales corrientes de la escuela austríaca, una corriente económica que inspira buena parte del pensamiento de Javier Milei.

Además recordó su vínculo con instituciones académicas cercanas al liberalismo libertario y con referentes internacionales que influyen sobre la visión económica del oficialismo.

Según explicó, la llegada de Ravier busca fortalecer el componente doctrinario del discurso gubernamental y darle mayor respaldo teórico a las políticas impulsadas desde la Casa Rosada.

La economía como eje central de la comunicación

Para Gambina, el principal objetivo del nuevo vocero será defender los resultados económicos que exhibe el Gobierno y transmitirlos de una manera más efectiva hacia la opinión pública.

En ese marco sostuvo que "lo que pretenden es tratar de instalar una narrativa de la política económica", con especial énfasis en la desaceleración de la inflación y otros indicadores macroeconómicos.

El economista consideró que el oficialismo intentará destacar aquellas variables que muestran mejoras, aun cuando persistan dificultades en sectores vinculados al consumo, la industria y los salarios.

La relación entre teoría y pragmatismo político

Consultado sobre las contradicciones entre algunos planteos históricos de Milei y las decisiones adoptadas desde que llegó al poder, Gambina definió al Presidente como un dirigente profundamente pragmático.

En ese sentido afirmó que "es un gran pragmático de la política", al recordar que varias de las propuestas más radicales impulsadas durante la campaña fueron modificadas o adaptadas en el ejercicio de gobierno.

Según su análisis, esa flexibilidad también explica la incorporación de dirigentes y funcionarios que anteriormente habían mantenido fuertes diferencias con el actual mandatario.

El antecedente de las alianzas políticas

Durante la entrevista, Gambina mencionó distintos casos de dirigentes que fueron duramente cuestionados por Milei y que luego terminaron integrándose al oficialismo o colaborando con su gestión.

Para el economista, esas situaciones reflejan una lógica donde las necesidades políticas terminan prevaleciendo sobre los enfrentamientos previos y las diferencias personales.

También consideró que la llegada de Ravier debe interpretarse dentro de esa dinámica de construcción de poder y consolidación del espacio gobernante.

La campaña que ya comenzó

Más allá del recambio en la vocería, Gambina sostuvo que el Gobierno ya comenzó a diseñar la estrategia política para los próximos desafíos electorales.

Por eso afirmó que "lo principal que tienen para hacer campaña es la economía", una cuestión que, según su mirada, será el principal argumento que utilizará el oficialismo para defender su gestión.

En esa línea, señaló que la administración nacional buscará mostrar avances en materia de inflación, inversiones, energía y exportaciones para reforzar el mensaje de que la macroeconomía se encuentra en una senda positiva.

La discusión sobre los efectos sociales del programa económico

Gambina sostuvo que la narrativa oficial se concentrará en las variables macroeconómicas, aunque advirtió que existen sectores de la sociedad que continúan enfrentando dificultades económicas.

Según expresó, el Gobierno intentará instalar la idea de que las inversiones y el crecimiento de determinados sectores permitirán consolidar la recuperación económica en el mediano plazo.

Sin embargo, planteó que buena parte de la población sigue percibiendo problemas vinculados al consumo, los ingresos y el costo de los servicios públicos, elementos que también formarán parte del debate político durante los próximos años.