Caída del Merval: en qué sectores ven oportunidades los analistas tras la baja de acciones energéticas y bancarias

El mercado financiero argentino atraviesa jornadas de volatilidad luego de las caídas registradas en las principales acciones que integran el S&P Merval. La baja del precio internacional del petróleo y la incertidumbre sobre la política monetaria de Estados Unidos impactaron sobre los sectores más representativos de la plaza local.

En diálogo con Canal E, el analista de mercados de SJB Inviu, Nicolás Borra, explicó que tanto las compañías energéticas como las entidades bancarias se vieron afectadas por factores externos, aunque destacó que todavía existen oportunidades de inversión tanto en el mercado argentino como en Wall Street.

La caída del petróleo golpeó a las energéticas

Borra señaló que la baja del crudo tras el anuncio de un memorándum de entendimiento en Medio Oriente impactó directamente sobre las empresas energéticas argentinas.

Según detalló, compañías como YPF, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur sufrieron correcciones debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, un factor que suele influir directamente sobre las expectativas de ganancias del sector.

Al mismo tiempo, la postura más restrictiva de la nueva conducción de la Reserva Federal de Estados Unidos generó incertidumbre en los mercados financieros globales y afectó al sector bancario local.

La recalificación de Argentina, una de las claves del mercado

Para el especialista, uno de los principales focos de atención de los inversores pasa por la posibilidad de que Argentina obtenga una nueva categorización dentro de los mercados internacionales.

En ese sentido sostuvo que "la perspectiva va a estar en si Argentina va a ser recalificada al mercado de frontera o no", un factor que podría impulsar especialmente a las acciones bancarias.

Por ese motivo consideró que el sector financiero ofrece oportunidades de corto plazo, mientras que las compañías energéticas podrían resultar más atractivas para estrategias de mediano y largo plazo.

Bonos soberanos: AO28 y AO29 entre los favoritos

Dentro de la renta fija, Borra destacó especialmente los títulos de deuda en dólares emitidos por el Tesoro argentino. Entre ellos mencionó al AO28 y al AO29 como alternativas interesantes para perfiles conservadores y moderados.

El analista explicó que "el AO28 es interesante porque tenés un flujo en dólares todos los meses", además de ofrecer rendimientos cercanos al 7% u 8% anual en moneda estadounidense.

También señaló que el AO29 presenta un potencial de apreciación superior si se produce una reducción del riesgo país o una mejora en la percepción internacional sobre los activos argentinos.

La renta fija gana terreno frente a la volatilidad

Ante las oscilaciones que muestran las acciones, Borra considera que los bonos en dólares aparecen como una alternativa cada vez más atractiva para quienes priorizan la preservación del capital.

En esa línea afirmó que "la deuda de Tesorería sería lo más aconsejable para un perfil conservador y moderado", especialmente en un escenario donde los movimientos del tipo de cambio pueden afectar la rentabilidad de otros instrumentos.

Para los inversores con mayor tolerancia al riesgo, en cambio, sugirió mantener posiciones en bancos y compañías energéticas aprovechando las correcciones recientes de precios.

Wall Street: oportunidades en tecnología y metales

En el plano internacional, Borra advirtió que el escenario es más complejo debido a la incertidumbre sobre las futuras decisiones de la Fed y las elevadas valuaciones alcanzadas por algunos índices bursátiles.

Sin embargo, sostuvo que todavía existen oportunidades en empresas tecnológicas de gran capitalización. Entre ellas destacó a Microsoft, Meta y algunas compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

Además, remarcó el atractivo del oro y de ciertos metales que registraron correcciones durante los últimos meses, aunque mantienen fundamentos sólidos para el largo plazo.

Las dudas sobre la valuación de SpaceX

Uno de los temas que más atención genera entre los inversores es la evolución de SpaceX tras su salida a bolsa. Borra consideró que el entusiasmo inicial llevó la acción a niveles difíciles de justificar desde los fundamentos financieros.

Según explicó, muchos participantes del mercado se concentraron en la popularidad de la empresa y de Elon Musk, sin analizar en profundidad la documentación presentada ante la SEC ni la estructura de la colocación.

En ese sentido aseguró que "la salida a bolsa la necesitaba más SpaceX que el mercado" y recordó que actualmente solo una pequeña porción de las acciones se encuentra disponible para negociación.

El especialista agregó que el desbloqueo progresivo de títulos permitirá determinar una valuación más cercana a la realidad. Por eso concluyó que "vamos a poder plantear cuál es el precio verdadero de SpaceX" cuando el mercado cuente con una oferta más amplia de acciones y una mayor maduración de la cotización.