Turismo récord en México: aumentan los vuelos y crece la expectativa por el impacto económico del Mundial

México continúa fortaleciendo su conectividad aérea en el marco del Mundial 2026. La llegada de nuevas rutas internacionales busca acompañar el incremento de visitantes que genera la competencia y consolidar al país como uno de los principales destinos turísticos de la región.

En diálogo con Canal E, el periodista mexicano Enrique Hernández detalló que se anunciaron decenas de nuevos vuelos hacia distintos aeropuertos del país, una medida que responde tanto a las necesidades del torneo como al crecimiento sostenido del turismo internacional.

48 nuevos vuelos para acompañar el Mundial

Según explicó Hernández, las autoridades y las aerolíneas incorporaron nuevas conexiones aéreas hacia diversos destinos mexicanos. En ese sentido destacó que "se han anunciado 48 nuevos vuelos a los diferentes aeropuertos de México".

Las nuevas rutas conectan principalmente a México con Canadá, Estados Unidos, España y Colombia, países que tienen una importante presencia de aficionados y delegaciones vinculadas al torneo.

El periodista señaló que parte de estas conexiones fueron diseñadas específicamente para facilitar el traslado de turistas y seguidores de las selecciones que disputan partidos en ciudades mexicanas durante la Copa del Mundo.

El crecimiento del turismo internacional

Más allá del evento deportivo, Hernández sostuvo que México atraviesa un momento favorable para la industria turística. De acuerdo con los datos más recientes, el país continúa registrando un aumento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros.

En ese marco afirmó que "México sigue atrayendo alto turismo" y recordó que durante el primer cuatrimestre del año ingresaron alrededor de un 10% más de viajeros internacionales respecto del mismo período anterior.

Este crecimiento se refleja tanto en los destinos tradicionales como en nuevas zonas que ganan protagonismo dentro de la oferta turística mexicana.

El papel de Canadá en la expansión turística

Uno de los mercados que más creció en los últimos años es el canadiense. Hernández destacó que el aumento de visitantes provenientes de ese país impulsó la creación de nuevas conexiones que podrían mantenerse una vez finalizado el Mundial.

Por ese motivo señaló que "van a quedar vuelos para el futuro", especialmente aquellos vinculados al flujo turístico entre Canadá y diversos destinos mexicanos.

Entre los lugares más elegidos mencionó playas del Pacífico como Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, y distintos puntos de Nayarit, que han incrementado su popularidad entre los viajeros internacionales.

La agenda mundialista en territorio mexicano

México continúa siendo una de las sedes centrales del torneo junto a Estados Unidos y Canadá. Durante los próximos días se disputarán encuentros en ciudades como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

Además, la capital mexicana albergará partidos correspondientes a las etapas decisivas de la competencia. Hernández explicó que la selección local podría seguir jugando allí en caso de avanzar de ronda.

Sin embargo, aclaró que a partir de determinadas instancias eliminatorias la mayor parte de los encuentros pasarán a disputarse en territorio estadounidense.

La reacción de los hinchas mexicanos

En el plano deportivo, Hernández comentó que existen opiniones divididas sobre el rendimiento del seleccionado dirigido por Javier Aguirre. Mientras algunos analistas cuestionan el nivel de juego exhibido, gran parte de la población celebra los resultados obtenidos.

El periodista recordó que las victorias recientes provocaron multitudinarias celebraciones en distintos puntos del país, especialmente en la capital mexicana, donde miles de personas salieron a festejar los triunfos del equipo nacional.

También destacó la expectativa que genera la posible participación de Guillermo Ochoa, quien podría alcanzar un récord histórico al disputar su sexto Mundial si vuelve a sumar minutos durante el torneo.

El legado económico que busca dejar el Mundial

Más allá de los resultados deportivos, México apuesta a que la Copa del Mundo deje beneficios permanentes para la economía y el sector turístico. La expansión de rutas aéreas aparece como uno de los principales objetivos en ese sentido.

Las nuevas conexiones buscan mejorar la accesibilidad de distintos destinos y potenciar el flujo de visitantes una vez concluida la competencia. Para las autoridades y el sector privado, el desafío será transformar el impulso generado por el Mundial en una oportunidad de crecimiento sostenido para los próximos años.