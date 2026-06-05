México espera un fuerte impacto económico por el Mundial mientras crecen las protestas

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Fútbol ya se vive con intensidad en México. A pocos días de la inauguración en el histórico Estadio Azteca, el país espera la llegada de cientos de miles de turistas y un fuerte impacto económico que podría traducirse en miles de millones de dólares para una economía que viene mostrando dificultades para recuperar el crecimiento.

En diálogo con Canal E, el periodista mexicano Enrique Hernández analizó las expectativas económicas en torno a la Copa del Mundo, el clima que se vive en las principales ciudades anfitrionas y las tensiones generadas por las protestas de docentes, campesinos y transportistas que amenazan con afectar parte de las actividades vinculadas al evento.

El Mundial podría aportar más de USD 4.300 millones a la economía mexicana

Según explicó Hernández, las autoridades esperan una importante afluencia de visitantes durante las próximas semanas, especialmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se disputarán varios encuentros del torneo.

El periodista señaló que "se espera que al menos 850.000 turistas, tanto extranjeros como mexicanos, acudan a algún partido de fútbol", impulsando el consumo y la actividad económica en distintas regiones del país.

La expectativa es especialmente relevante para México debido al bajo crecimiento económico registrado en los últimos años. De acuerdo con Hernández, "la economía mexicana no ha crecido más allá del 1% desde el 2019", por lo que el Mundial aparece como una oportunidad para dinamizar sectores vinculados al turismo, el comercio y los servicios.

Ya comenzaron a llegar turistas y selecciones extranjeras

Aunque la competencia comenzará oficialmente la próxima semana, en distintas ciudades mexicanas ya pueden observarse los primeros movimientos relacionados con la Copa del Mundo.

Hernández contó que comenzaron a realizarse exposiciones temáticas, eventos culturales y actividades promocionales en espacios públicos de la capital mexicana.

Además, confirmó que "ya han llegado un grupo de turistas, sobre todo de Japón, Corea del Sur y Sudáfrica", mientras varias selecciones nacionales ya se encuentran instaladas en distintas ciudades del país.

Entre los casos más destacados mencionó la presencia de Japón en Monterrey, Sudáfrica en Pachuca y la selección de Irán en Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Las protestas docentes generan preocupación en la previa del torneo

Sin embargo, la organización del Mundial también convive con un escenario de conflictividad social impulsado por distintos sectores que reclaman mejoras salariales y cambios en políticas públicas.

Uno de los focos principales está puesto en las movilizaciones de los docentes mexicanos, que mantienen reclamos vinculados a salarios y condiciones laborales.

Según explicó Hernández, "exigen salarios con un aumento del 100%, algo que es prácticamente inviable para un gobierno que no tiene recursos suficientes".

El periodista sostuvo que estas demandas se producen en un contexto de creciente endeudamiento público y de advertencias de calificadoras internacionales sobre la situación financiera del país.

Temor a boicots y demoras en obras de infraestructura

Las manifestaciones también despertaron inquietud por posibles interrupciones de actividades relacionadas con el Mundial.

Hernández indicó que algunos grupos de protesta amenazaron con realizar acciones durante el desarrollo del torneo, incluyendo movilizaciones cerca de espacios destinados a eventos oficiales.

En ese sentido, advirtió que "hay visos de boicot en contra del Mundial y de los fanfests que se están instalando en diferentes barrios de la Ciudad de México".

Además, mencionó que algunas obras de infraestructura previstas para la competencia registraron retrasos, especialmente aquellas vinculadas al sistema de transporte de la capital.

Transportistas y productores rurales también reclaman medidas

Las protestas no se limitan únicamente al sector docente. El periodista explicó que también existen reclamos de productores agropecuarios y amenazas de medidas de fuerza por parte de transportistas.

En particular, señaló que los productores de Sinaloa exigen mejores condiciones para la comercialización de sus productos, mientras otros sectores buscan obtener respuestas del Gobierno antes del inicio del certamen.

Según relató, "también hay una amenaza por parte de los transportistas de boicotear el Mundial", una situación que las autoridades intentan desactivar mediante negociaciones.

México se prepara para una jornada histórica

Pese a las tensiones sociales, el país mantiene una fuerte expectativa por el comienzo del torneo. El Gobierno incluso dispuso medidas especiales para facilitar la participación de la población en los festejos y actividades vinculadas al evento.

Entre ellas se encuentra la suspensión de clases en escuelas públicas el día inaugural, con el objetivo de que estudiantes y familias puedan seguir el inicio de la competencia.

Para Hernández, la magnitud del acontecimiento explica gran parte del entusiasmo que se vive en las calles. Por eso recordó que "después de casi 40 años se volverá a vivir un Mundial en la Ciudad de México", un hecho que genera expectativas tanto deportivas como económicas.