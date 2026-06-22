Sebastián Menescaldi: “Al Tesoro le resta pagar este año 9.800 millones de dólares entre capital e interés”

El director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi, conversó con Canal E y se refirió a que el Gobierno enfrenta un calendario de vencimientos exigente para 2026 y la posibilidad de volver a los mercados internacionales aparece como una de las claves para garantizar el financiamiento.

“Por lo pronto, al Tesoro le resta pagar este año 9.800 millones de dólares entre capital e interés, esa es nuestra estimación que tenemos”, explicó Sebastián Menescaldi.

Cuánto necesita el Gobierno para afrontar el pago del 9 de julio

Respecto al próximo pago a los bonistas, señaló que, “ya tiene casi 3.700 millones de dólares en depósitos, con lo cual, le faltaría nada más comprar 300, 350 millones de dólares más para poder hacer el pago efectivo el 9 de julio”.

Menescaldi remarcó que el verdadero desafío aparece a partir del próximo año. “Lo que te queda, suponiendo que haces un cierto refinanciamiento con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario, bueno, ahí lo que te queda son los 23.000 millones de dólares que hay que pagar el año que viene”, afirmó.

El Gobierno se prepara para los pagos del 2027

Según desarrolló, el Gobierno ya comenzó a preparar ese escenario: “Si el Gobierno sigue haciendo colocaciones de bonares de corto plazo, es factible que ya se quede con 3.000 millones de dólares para el próximo año”.

Además, el entrevistado destacó la reciente autorización para tomar financiamiento adicional: “Hoy, digamos, salió como novedad en el boletín oficial una autorización para tomar deuda por hasta 5.000 millones de dólares con bancos comerciales garantizados por organismos internacionales”.

Luego, manifestó que la estrategia de anticipación es positiva. “Pensemos que todo este manejo de deuda en general se hace con tiempo y anticipación para no tener que sufrir estrés financiero”, expresó.