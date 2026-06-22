El leasing se consolida para el financiamiento de empresas: “Es excelente para adquirir bienes”

La vicepresidente de la Asociación Argentina de Leasing, Virgina Dedomenici, habló con Canal E y analizó que el leasing continúa consolidándose como una alternativa de financiamiento para empresas que buscan incorporar maquinaria, tecnología y equipamiento sin realizar grandes desembolsos iniciales.

“La verdad que el leasing es una excelente herramienta para las empresas, para poder adquirir bienes”, sostuvo Virgina Dedomenici. Según explicó, una de sus principales ventajas es que “las financiaciones en leasing van hasta el 100% del valor del equipo o máquina que querés comprar”.

Las otras ramas del leasing

Asimismo, señaló que todavía existe un desconocimiento sobre el alcance de esta modalidad: “Hay como un primer pensamiento de la gente de que el leasing es solo para autos. Y la realidad es que en leasing se pueden dar muchísimas cosas”.

En ese sentido, Dedomenici detalló que pueden financiarse “máquinas de producción, equipos médicos, computadoras, o sea, todo lo que una empresa necesita para producir puede dar en leasing”.

A su vez, remarcó que esta herramienta permite incorporar tecnología y ganar competitividad. “Vos podés financiarlo hasta el 100% y lo vas pagando con la misma producción de ese bien”, explicó. Además, destacó que esto facilita la modernización de las compañías: “Esa palabra que está tan de moda ahora que todos necesitamos en nuestras empresas es eficientizar”.

Cuáles son las ventajas que presenta el leasing

Uno de los principales atractivos del leasing son los incentivos fiscales asociados. “Tenés las ventajas impositivas porque descontás el canon de ganancias, tenés un diferimiento del IVA, no lo tenés en tu patrimonio”, explicó la entrevistada. Por eso, insistió en que “la verdad que es una excelente herramienta para financiación”.

Además, reconoció que el proceso puede parecer más complejo que un crédito tradicional. “No es como un préstamo, que vos liquidás el préstamo, la plata y lo usás directamente”, indicó. Sin embargo, destacó que quienes lo utilizan suelen repetir la experiencia: “Una vez que lo hace, no lo deja, no lo deja porque realmente funciona muy bien”.