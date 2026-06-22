Según un especialista, “se van a quebrar los 400 puntos básicos del riesgo país en las próximas semanas”

El CEO de Wynn Securities, Fabio Saraniti, evaluó en Canal E la evolución del riesgo país, el comportamiento del dólar, las reservas, el superávit comercial y las perspectivas financieras de Argentina.

Fabio Saraniti se mostró optimista respecto de la evolución del riesgo soberano argentino. “Yo creo que va a quebrar los 400 puntos básicos del riesgo país en las próximas semanas”, afirmó.

Las decisiones del Gobierno suman influencia sobre la macro

Según explicó, la mejora responde tanto a decisiones del Gobierno como a factores macroeconómicos favorables: “Los récords de ganancias comerciales y la compra de dólares claramente es un aspecto que ayuda mucho a estabilizar la deuda en dólares y comprimir los spreads”.

Respecto de las críticas por no haber salido antes a los mercados internacionales, Saraniti consideró que la estrategia fue correcta: “A mí, según mi punto de vista, estuvo bien lo que hace el Gobierno y está bien en no apurarse”, planteó. Además, agregó: “Creo que sí lo va a hacer antes de fin de año porque claramente el año que viene van a empezar a jugar un poco la política y las expectativas electorales”.

El Banco Central mantuvo un buen margen de compra de dólares

Sobre la reciente suba del tipo de cambio, relativizó las preocupaciones y destacó el trabajo realizado por el Banco Central. “La compra de dólares fue masiva, fue un monto muy grande”, sostuvo al recordar que el Gobierno también redujo significativamente las posiciones vendidas heredadas en futuros y otros instrumentos de cobertura.

En ese sentido, el entrevistado explicó: “De esos 22.000 millones de dólares, prácticamente quedan algo más de 4.000 millones”. Luego, manifestó que el principal objetivo oficial es evitar movimientos bruscos del mercado cambiario. “Lo que tiene que suceder es que no existan los picos en subas y bajas que han venido en la historia argentina”, afirmó.

Sobre el encarecimiento de Argentina en dólares, reconoció el fenómeno, aunque aclaró que no es exclusivo del país. “Eso pasa en todos los países, cualquier país latinoamericano”, indicó.