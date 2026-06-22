La Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó las condenas a prisión perpetua de los tres acusados de matar a Uma Aguilera, la hija de 9 años de un custodio de Patricia Bullrich asesinada durante un robo a la salida de su casa, en Lomas de Zamora. Por el crimen ocurrido en 2024 hay otros dos involucrados, entre ellos un menor de edad que fue juzgado en un proceso diferente, que recibieron una pena menor.

Los jueces de la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazaron los planteos de las defensas de Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas, que en junio del año pasado fueron sentenciados por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora por "robo calificado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, agravado por la participación de un menor", sumado al "homicidio calificado críminis causa" de la nena.

Condenaron a perpetua a tres acusados por el crimen de Umma Aguilera, hija del custodio de Patricia Bullrich

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Además, los magistrados Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño ratificaron la condena a 5 años de prisión contra Nahuel Santiago Coman, quien fue acusado por robo calificado, con los mismos agravantes, por su participación en un primer hecho que se le atribuye a la banda.

En sus argumentos, fueron tajantes al desestimar el principal planteo de los imputados, quienes manifestaron que supuestamente no habían visto a Uma sentada en el asiento trasero del auto Ford Ka cuando dispararon para después llevarse el auto de sus padres, Eduardo Aguilera y María Eugenia Rodríguez, ambos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

“Resulta verdaderamente imposible pensar que no vieron a las personas que estaban dentro del rodado”, sostuvieron los jueces al realizar un análisis de la escena del ataque, que quedó registrada por las cámaras de seguridad cercanas a la vivienda, ubicada en la localidad de Villa Centenario.

Uma Aguilera tenía 9 años.

Aguilera, custodio de Bullrich, que en ese entonces era ministra de Seguridad de la Nación, salía de su casa con su hija sentada en el asiento trasero del vehículo y su esposa estaba a punto de subirse al mismo, cuando el grupo de delincuentes los sorprendió. En las imágenes se observa que no opusieron resistencia y que les indicaron que la niña estaba en el rodado, pero de todas formas los jóvenes abrieron fuego.

"Siguieron adelante con su accionar, disparando a corta distancia y no estuvieron dirigidos al aire o hacia el suelo, sino directamente hacia el interior del vehículo", remarcaron en la resolución. De acuerdo a las pericias, los proyectiles atravesaron la zona donde estaba ubicada la pequeña, que sufrió una herida de bala en la nuca y otra en una de sus manos.

Por último, en el fallo de 34 hojas al que accedió PERFIL, señalaron que el hecho ocurrió a plena luz del día, cuando había buena visibilidad, por lo que consideraron que los responsables sí pudieron ver que había alguien en el auto. También descartaron una presentación de Acuña Vega, que aseguró que había sido obligado por sus compañeros a cometer el hecho, pero se acreditó que tuvo una participación activa.

Los padres de Uma Aguilera junto a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Esa mañana yo no estaba como policía, estaba como papá de familia. Tuvimos un placebo, la Justicia hizo justicia; lamentablemente nos condenaron a vivir una ausencia perpetua", dijo el papá de la niña a la salida del juicio. Por su parte, Bullrich, que los acompañó en el proceso, se pronunció al respecto y afirmó en su cuenta de X que los acusados "nunca más van a salir" y "nunca más van a dañar a nadie".

En tanto, la defensa de los ladrones había pedido penas menores, solicitando cambiar la carátula a homicidio simple y tentativa de robo. Según su postura, los acusados no tenían intención de matar ni sabían que la niña estaba dentro del vehículo al disparar, buscando así evitar la pena máxima.

Caso Uma: condenaron al imputado menor de edad

El 14 de octubre del año pasado, Guillermo Romero Molinas, alias "Paraguayo", fue condenado a 12 años de prisión por su participación en el crimen de Uma. En enero de 2024, cuando ocurrió el hecho, tenía 17 años, por lo que fue juzgado en un proceso diferente al de los tres acusados principales.

La pena se definió mediante un juicio abreviado y fue tres años menor al monto que pedía la Fiscalía y la querella. "Tenía la esperanza de que hicieran lugar al pedido de 15 años que hizo el fiscal. Ninguna pena alcanza para lo que nos quitaron, pero al menos ahora hay una respuesta", comentó Rodríguez en ese momento.

El caso de Uma Aguilera ocurrió el 22 de enero de 2024. En medio del asalto, los sospechosos dispararon y le produjeron una herida de bala en la cabeza, y a pesar de que la nena fue trasladada al Hospital Churruca, murió a pesar del esfuerzo de los médicos. Desde ese entonces, se hicieron varios operativos para dar con los responsables, que habían logrado darse a la fuga, y finalmente se pudo capturar a los cinco jóvenes que antes del crimen habían robado un auto.

FP / EM