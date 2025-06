Condenaron a perpetua a tres acusados por el crimen de Umma Aguilera, hija del custodio de Patricia Bullrich

El Tribunal Oral en lo Criminal N°3 (TOC) de Lomas de Zamora condenó este miércoles a prisión perpetua a tres de los cinco acusados por el crimen de Umma Aguilera, hija de un custodio de Patricia Bullrich que fue asesinada de un disparo durante un robo cuando salía de su casa. "Nunca más van a salir. Nunca más van a dañar a nadie", expresó la Ministra de Seguridad tras conocerse la sentencia.

El hecho ocurrió el 22 de enero de 2024 en la localidad bonaerense de Villa Centenario, cuando Umma salió con sus padres, Eduardo Aguilera y Eugenia Rodríguez -ambos integrantes de la Policía Federal-, quienes fueron atacados a balazos por un grupo de delincuentes cuando se dirigían a un turno médico. Durante el intento de asalto, la nena de 9 años fue alcanzada por un proyectil en la cabeza y falleció poco después en el Hospital Churruca.

Piden perpetua para los acusados por el asesinato de Umma Aguilera, hija del custodio de Patricia Bullrich

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por el crimen de la niña, el tribunal dictó la pena máxima contra Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas, éste último señalado como el responsable de efectuar el disparo que le costó la vida a Umma. Además, el cuarto acusado, Nahuel Santiago Coman recibió una pena de 5 años de prisión por ser participe secundario de "robo calificado por el empleo de arma de fuego".

Vega fue hallado culpable de ser autor penalmente responsable del delito de "robo calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación de un menor de 18 años". En el hecho también está imputado Guillermo "Paraguayo" Romero Molinas, que en ese momento tenía 17 años y será juzgado en un proceso diferente.

Molinas y Rojas también recibieron prisión perpetua por los mismos delitos por los que fue condenado Vega, sumado a otro robo ocurrido tiempo atrás.

En los alegatos, la fiscal del caso, Viviana Giorgi, había solicitado que tres de los imputados sean condenados a prisión perpetua, mientras que para Coman pidió 14 años de cárcel, al considerarlo partícipe necesario del robo que luego desencadenó en el asesinato de la niña. Los abogados de la familia coincidieron con este pedido y peticionaron que sean sentenciados a la máxima pena.

Por su parte, los tres letrados defensores habían pedido penas menores para los acusados y que no se aplique el artículo 80 (homicidio intercriminis), para que sean condenados por homicidio calificado y tentativa de robo. "No tuvo intención de asesinar a una menor" y "no tiene desprecio por la vida", había manifestado la representante de Molinas.

Juicio por el crimen de Umma: El mensaje de Bullrich

Después de que el TOC N°3 lomense dictara la sentencia, la Ministra de Seguridad se expresó en sus redes sociales: “Los asesinos de Uma fueron condenados a perpetua. Nunca más van a salir. Nunca más van a dañar a nadie”, escribió.

En su cuenta de la plataforma X, la funcionaria acompañó su mensaje con fotos acompañando a los papás de la nena asesinada e indicó: “Uma era la hija de Eduardo Aguilera, policía federal de mi custodia, y de María Eugenia, también de las fuerzas. Una chiquita de 9 años con toda la vida por delante”.

"La Justicia hizo lo que tenía que hacer. Por ella, por sus seres queridos, por todos. Los abrazo con el alma, sabiendo que el abrazo no alcanza. Pero con la esperanza de que, al menos, este fallo traiga algo de consuelo. Y que sepan que no están solos", añadió en la publicación.

Aquel día de enero la familia de Umma salió de su casa en Lomas de Zamora y se subió al auto para ir al médico. Nada extraño ocurría hasta que delincuentes los sorprendieron y el custodio de la ministra Bullrich aceleró para evitar el robo y los ladrones dispararon, momento en que las balas impactaron en la menor.

En dicha causa se espera el otro juicio contra Guillermo Romero Molinas, quien va a ser juzgado en otro debate que comenzará el próximo 12 de agosto en el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

FP/fl