La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó este viernes una conferencia de prensa donde defendió el accionar del policía federal que, en medio de un enfrentamiento con delincuentes, baleó en la cabeza a Thiago Correa (7).

“Los responsables directos de la situación que atraviesa Thiago Benjamín Correa Medina son los delincuentes. Uno de ellos murió en la legítima defensa que realizó Facundo Aguilar Fajardo en el cumplimiento de su deber como policía federal argentina”, dijo Bullrich, acompañada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Aguilar Fajardo, de 21 años, fue quien se tiroteo con el grupo de delincuentes que intentaron robarle, cuando estaba junto a su madre el último miércoles por la noche. En esa balacera, un proyectil le impactó al nene de 7 años atrás de la cabeza.

Y agregó: “Ellos son los responsables directos de lo que le está pasando a Thiago, al que le deseamos lo mejor. Estamos con él, con su familia, y estamos también con la familia de Facundo, que está angustiada su mamá, porque su mamá lo acompañó a él a la parada colectiva. Esto no es casualidad, es La Matanza, es tierra de nadie, es un lugar en el que una mamá tiene que acompañar a un policía a la parada de colectivos por miedo y por ser una zona de violencia diaria y permanente".

Si bien la funcionaria sostuvo que se trata de un policía joven y recién recibido, describiendo que por el horario en el cual ocurrió el hecho, estaba oscuro para observar nítidamente, indicó que "estaba preparado para usar su arma". "Nadie que no lo esté después de los cursos de Policía lleva el arma. Está claro que, al haber utilizado el arma y uno de los delincuentes terminó muerto y otros dos heridos, es porque el policía tenía las condiciones concretas de tiro para no dejar que esos delincuentes se fueran impunemente como si nada hubiese pasado”, remarcó.

“Es difícil poder analizar qué pudo haber sucedido con ese tiro, pero es muy probable que haya salido del arma del ayudante Aguilar Fajardo. No lo tenemos confirmado todavía, pero lamentablemente una de las balas siguió su recorrido. Eso no demuestra que no está capacitado. Era de noche, en una zona muy peligrosa”, agregó Bullrich.

A su turno, Amerio abonó los dichos de la Ministra de Seguridad sobre la legítima defensa del policía y dijo que "deberían exonerarlo de una pena".

