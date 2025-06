Vecinos de La Plata usaron pasacalles para quejarse por la inseguridad: "Sr. Chorro: pase tranquilo"

Cansados de la inseguridad constante que sufren, los vecinos de Arana, una localidad ubicada en la zona rural de la ciudad de La Plata, idearon una ingeniosa, llamativa y económica manera de protestar, colocando pasacalles con irónicas advertencias para los delincuentes y con duras críticas a políticos como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, o el intendente, Julio Alak.

Los medios locales informaron que estos carteles fueron colocados sobre la calle 137, desde 90 hasta 637, e incluye los puntos de tránsito más importantes, para no pasar desapercibidos. Los textos son elocuentes, combinando ironía con mensajes intimidatorios, por ejemplo, “Bienvenidos a Arana: muchos delincuentes y pocos policías. Vecinos armados”, o “Sr. Chorro: pase tranquilo por la garita de calle 90, ¡no sirve para nada!”.

Julio Alak, intendente de La Plata

De esta manera, los vecinos remarcan la falta de agentes policiales en el lugar y la nula efectividad de las garitas que instalaron para evitar los robos.

También hay carteles contra las autoridades, uno expresa: “El Gobierno es cómplice de la inseguridad. Exigimos respuestas y seguridad ya”. Otro dice: "Acá los ladrones trabajan en equipo, ¡y los gobernantes no trabajan!". El tercero es todavía más directo: “Sr. Gobernador, Sr. Intendente: menos discursos, más seguridad”.

Los vecinos usaron la ironía para exponer la precaria situación en la que se encuentran

Uno de los vecinos habló con el diario local La Plata 1 y fue contundente: “No hay presencia policial, y la garita de calle 90 está vacía o no funciona. Vivimos con miedo, los chicos no pueden caminar solos y nadie nos escucha”.

El Editor Platense, otro periódico de la ciudad, contó que en la intersección de las calles 137 y 600 los habitantes de Arana se manifestaron pidiendo por seguridad y por mejorar el alumbrado público, un elemento clave para evitar los robos. También expresaron sus quejas por el crecimiento desmedido de los pastizales, el mal estado en que se encuentran las calles y la presencia de vehículos quemados.

Los vecinos les advirtieron a los ladrones que están armados

El último caso de inseguridad que sufrió Arana

Un agricultor de 68 años fue víctima de un violento robo el 18 de mayo. Ese día, mientras caía un fuerte temporal, cuatro delincuentes armados irrumpieron en su hogar, ubicado en la intersección de las calles 167 y 610.

Los malvivientes mostraron un comportamiento muy violento. Según el medio local Hechos y Derecho, primero golpearon brutalmente al hombre hasta someterlo y luego lo ataron.

A continuación, le robaron su camioneta Chevrolet S10, armas tipo pistolón y diferentes elementos usados para poder montar caballos. Un equipo de peritos fue llamado al lugar para estudiar la escena del crimen y encontrar evidencias que permitieran identificar a los autores de este violento hecho.

