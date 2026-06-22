Renunció el segundo de Manuel Adorni: Javier Lanari dejó su cargo como Secretario de Comunicación y Prensa

El Gobierno nacional atraviesa una jornada de cambios en su estructura comunicacional y, este lunes 22 de junio, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la salida de Javier Lanari de la Secretaría de Comunicación y Prensa de la Nación, una decisión que se formaliza en paralelo al desembarco del economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

Según sus redes sociales, dedicó palabras de gratitud hacia quien fuera uno de sus colaboradores más cercanos durante los últimos dos años y medio. “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol tras acompañar la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos”, expresó el jefe de Gabinete, anticipando que en el corto plazo se comunicará el nombre del sucesor, quien trabajará en coordinación con el flamante portavoz.

Ahora, la salida de Lanari ocurre en un momento de alta sensibilidad política, marcado por presiones internas y la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

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El periodista de profesión y graduado en la Universidad del Salvador, Javier Lanari, se integró al oficialismo desde el inicio de la gestión. A lo largo de su paso por la Secretaría de Comunicación, tuvo un rol protagónico en decisiones de alto impacto, como el cierre de la histórica sala de periodistas de la Casa Rosada, una medida ejecutada tras denuncias de la Casa Militar por supuestas irregularidades en la seguridad presidencial.

Sin embargo, su figura también fue destacada por mantener, a pesar de las tensiones, un canal de diálogo abierto con los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno. Su perfil bajo y su vínculo de larga data con Adorni —amistad forjada hace una década en el ámbito televisivo— fueron rasgos distintivos de su gestión como subsecretario y, posteriormente, como secretario de Comunicación y Prensa.

A partir de este relevo, la administración libertaria busca renovar su mensaje y alinear su equipo comunicacional con los desafíos de la nueva etapa económica que el Poder Ejecutivo pretende consolidar.

Asume Adrián Ravier: jura en Casa Rosada y acto de la Fundación Faro

Desde la Casa Rosada no brindaron detalles sobre los motivos de la decisión ni sobre el futuro político del funcionario.

La llegada de Adrián Ravier

El diputado pampeano, quien ya mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada para ultimar los detalles de su gestión, se prepara para asumir formalmente la próxima semana. Según pudo saberse, la decisión de incorporar a Ravier fue tomada directamente por el presidente Javier Milei.

Sobre su nueva responsabilidad, Ravier manifestó su agradecimiento al primer mandatario por la confianza depositada en él. “Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del Gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina”, señaló.

Desde el oficialismo aclararon que la gestión de Ravier tendrá una impronta técnica definida: el objetivo principal será focalizarse en la comunicación y explicación de los hitos económicos y los indicadores macroeconómicos que, según la visión del Gobierno, marcan el inicio de una etapa de crecimiento.

Desde el oficialismo aclararon que la gestión de Ravier tendrá una impronta técnica definida

La estructura final del cargo de Ravier —si tendrá rango de ministro con jura formal o de secretario bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia— se definirá en las próximas horas.

MV/fl