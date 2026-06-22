En la Casa Rosada creen que los dólares de Insaurralde y los videos de Jesica Cirio alejan la atención sobre Adorni

El Gobierno Nacional de Javier Milei aprovecha el escándalo de la modelo y conductora Jesica Cirio y del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, tras el video difundido por La Nación y el periodista Diego Cabot en donde se la ve en un fastuoso vestidor, con los cajones repletos de fajos de billetes de dólares.

En ese sentido, el Gobierno cree que distraerá la atención sobre los escándalos que rodean al jefe de Gabinete, mientras se enfoca en los cambios en el área de Comunicación.

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De esa manera, el oficialismo tuvo un alivio en las últimas horas respecto de los señalamientos a Manuel Adorni, el hiper desgastado jefe de Gabinete quien ahora habría sumado inconsistencias en la mudanza de su madre a un country en una localidad de la zona sur del conurbano.

Sin embargo, el área de “comunicación” del Gobierno se encuentra “en plena transición”. Este lunes, el desplazado Adorni (de la función de vocería) mantuvo su primer encuentro con el flamante portavoz, Adrián Ravier, quien mañana compartirá una actividad con el Presidente, en la que disertarán sobre economía.

Además, presentó la renuncia el Secretario de Medios, Javier Lanari, un hombre muy cercano a Manuel Adorni y la Secretaria general, Karina Milei.

Renunció el segundo de Manuel Adorni: Javier Lanari dejó su cargo como Secretario de Comunicación y Prensa

“En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país”, sostuvo en redes sociales tras el encuentro.

En Casa Rosada, se multiplican las versiones de que habrá cambios en la comunicación oficial, y que habría nuevas salidas además de reacomodamientos.

Es por ello, que el escáldalo de la ex pareja del ex jefe de Gabinete de la PBA, ha logrado alivio dado que ni la fiebre mundialista logró obturar la presión sobre Adorni, pero la Casa Rosada se encuentra intentando amortiguar los posibles golpes en el Congreso para el ministro coordinador, además, de reacomodando piezas de la comunicación oficial.

Los últimos movimientos de la Justicia fueron una serie de allanamientos generados por el fiscal, Sergio Mola. Hubo procedimientos en un domicilio del barrio porteño de Palermo y en otro de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora. Este último, es el lugar en donde Elías Piccirilo, la última pareja de Cirio cumple prisión domiciliaria.

En los allanamientos se encontraron armas a nombre de Nicolás Trombino, la actual pareja de Cirio y 19 mil dólares.

El video que se dio a conocer durante el fin de semana llega en uno de los peores momentos de la interna del PJ, justo cuando Máximo Kirchner tuvo duros cuestionamientos durante en conmemoración por la detención de Cristina con Axel Kicillof.