Milei se mostrará con Adrián Ravier, el nuevo vocero, y prepara su sexto viaje a España

El presidente Javier Milei iniciará una semana atravesada por dos movimientos centrales para su Gobierno: la puesta en escena de Adrián Ravier como vocero presidencial y un nuevo viaje a España, el sexto desde que asumió la Presidencia. Estos movimientos ocurrirán mientras la Casa Rosada busca contener la crisis política generada por la situación de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y bajo presión en el Congreso.

Tras una extensa reunión realizada el pasado viernes en la quinta de Olivos, se formalizó el desembarco en el Ejecutivo de quien hasta entonces se desempeñaba como director académico de la Fundación Faro, presidida por el politólogo y conferencista libertario Agustín Laje.

La primera actividad pública que compartirá Milei con Ravier tras su designación al frente de la Vocería Presidencial será este martes 23 de junio a las 19:30, durante un evento organizado por la Fundación Faro que se transmitirá en vivo por YouTube.

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La jornada contará con la apertura de Agustín Laje y tendrá como eje la presentación de La Batalla por la Macroeconomía, el libro que Ravier escribió junto al Presidente y en el que ambos revisan y confrontan las ideas de John Maynard Keynes, Milton Friedman, Robert Lucas y Friedrich Hayek. El encuentro incluirá además un debate sobre "el futuro de la libertad" entre el diputado Alberto Benegas Lynch y el economista estadounidense David Friedman, hijo del premio Nobel Milton Friedman y una de las referencias más valoradas por Milei, con la moderación del profesor Martín Krause.

Mientras la oposición en el Congreso promueve pedidos de interpelación y eventuales mociones de censura contra Adorni por inconsistencias en su patrimonio, el jefe de Estado ratificó un cerrado respaldo hacia su ministro coordinador y ya alista las valijas para concretar, a mitad de semana, una nueva gira internacional en territorio europeo.

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Nueva gira

Un día después del evento, Milei partirá rumbo a Madrid para cumplir una agenda de tres días en España. Será su sexto viaje al país europeo desde que llegó a la Casa Rosada y, una vez más, no tiene previsto mantener reuniones con el presidente Pedro Sánchez, con quien mantiene un complejo e histórico conflicto diplomático, ni con el rey Felipe VI.

La delegación presidencial despegará durante la noche del miércoles y permanecerá en Madrid hasta el sábado. Según confirmaron fuentes oficiales, acompañarán al mandatario la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que el canciller Pablo Quirno se sumará directamente en la capital española tras actividades oficiales en Panamá y Nueva York.

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La estancia de la comitiva en la capital española se extenderá hasta el sábado 27 de junio. La principal actividad de Javier Milei será una conferencia sobre economía en la CEU Universidad San Pablo, donde además recibirá una distinción académica. La actividad es impulsada por el catedrático liberal Javier Morillas Gómez.

También encabezará encuentros con empresarios e inversores interesados en analizar oportunidades de negocios en la Argentina en un contexto en que las exportaciones nacionales hacia España rondan los 1.400 millones de dólares anuales, mientras que las importaciones desde ese país se ubican cerca de los 1.000 millones.

El viaje se desarrollará en un contexto de relaciones diplomáticas sensibles con España desde 2024, cuando Milei calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Mientras el mandatario argentino mantiene una alianza estratégica con Donald Trump y el gobierno de Israel, Sánchez se ubica entre los principales referentes europeos que respaldan la causa palestina.

GD/ML