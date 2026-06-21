El Presidente estrena vocero y busca superar el desgaste, pero sigue con Adorni a cuestas

Tras el acto que encabezó en Rosario por el Día de la Bandera, Javier Milei avanzará en una nueva etapa de su gestión. Con nuevo vocero en funciones a partir de este lunes, Adrián Ravier, el Presidente intentará insistir con la reiivindicación de la motosierra. Quiere que sus “logros” en materia económica queden plasmados en la agenda pública. Para eso motorizará proyectos de ley que considera fundamentales y volverá a la carga con despidos en la planta estatal.

Milei, tal como pudo saber PERFIL, sabe que su gabinete está incómodo con la presencia de Adorni. Los ministros, además de los funcionarios de segunda línea, ven eclipsada su agenda y gestión gracias a las novedades que entrega semana a semana la causa judicial del ministro coordinador.

Desde los ojos del mandatario, cambiar la cara de la persona que comunique las novedades del oficialismo ayudará a descomprimir el espeso clima interno que se instaló desde marzo. Parte de esas novedades serán la tarea de Ravier, con equipo propio de acuerdo a lo que trascendió de parte de fuentes libertarias. Los nuevos anuncios serán de calibre económico y las reivindicaciones también. En ese menú se encuentran la baja de la inflación, el descenso del riesgo país, los avances del RIGI y la mejora del país en la competitividad mundial.

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Para el Gobierno, hay otros ejes que no se comunican de la mejor manera o quedan fuera de agenda gracias al factor de Adorni. En materia de seguridad, por ejemplo, la gestión libertaria hace gala de una baja tasa de homicidios, con cifras que indican 3,6 cada 100.000 habitantes a fines de 2025. Una reducción del 18,4 % en dos años y del 7,3 % respecto de 2024 según números que brindó el Ministerio de Seguridad.

La situación del Hospital Garrahan no pasará desapercibida para Ravier con el desafío de torcer el eje narrativo. Luego de dos años de cuestionamientos duros sobre el ajuste que reflejaron los sindicatos de la entidad pediátrica, en La Libertad Avanza cuentan con varias cifras para exhibir sobre lo que se hizo en el último año.

Por ejemplo, fuentes oficiales mencionan que hay una inversión de más de 30 mil millones de pesos en el hospital, que ninguna gestión encaró. Y que, gracias a esos fondos, lograron avanzar con obras inéditas en décadas, como aperturas de quirófanos, la adquisición de 310 camas y la incorporación de un tomo simulador con un acelerador lineal “único en la región”, que va a tratar al 50% de los niños con cáncer del país, precisaron en el oficialismo. Entre otros.

La agenda libertaria para esta nueva etapa, con la intención de dejar atrás la crisis de Adorni, también incluye despidos en diversas áreas del Estado. Con números que todavía no cierran, Milei ya avisó vía X y este mes, que los despidos de empleados públicos continuará.

En la última semana, apareció en el Boletín Oficial el decreto 378/2026, que eliminó la secretaría de Trabajo, la de Educación y la de Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Todas las áreas quedaron agrupadas bajo una única subsecretaría dentro de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. Esta decisión, disparan desde ATE, tendrá como consecuencia pases a disponibilidad de parte del personal de planta permanente (ver página 15).

En Casa Rosada lo reconocen: Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, analiza por donde pasar el bisturí. Cada semana, parte de su equipo pisa cada cartera y empresa estatal para preguntar cuántos trabajadores se mueven y si las tareas pueden ser llevadas a adelante con menos personas. A su vez, señalan a una persona a cargo del “trabajo sucio”. Se trata de Alejandro Tamer, el Subsecretario de Reforma Estatal.

Además de renovar la comunicación con estos ejes, el Gobierno intentará concentrar energías en el plano parlamentario. En marzo, con los primeros estallidos del escándalo Adorni, vendió una agenda legislativa que quedó a mitad de camino. Hay varios proyectos que están pendiente de discusión en la Cámara baja, como el Súper RIGI, y otros que todavía no tuvieron tratamiento formal, como la reforma electoral o la reforma penal.

Por si fuera poco, tras la débil explicación de Adorni sobre el incremento de su fortuna gracias a inversiones hace décadas en bitcoins, el Congreso concentró miradas sobre el futuro del funcionario. Ante este escenario, el oficialismo no descarta instrumentar una nueva reunión de mesa política para ordenar sus prioridades y repasar el estado, y la estrategia, para motorizar iniciativas pendientes.

Milei no va a seguir de cerca estos estos temas. Su itinerario marca que el martes 23, a las 19.30 en Puerto Madero, será el principal orador del nuevo evento que organiza la Fundación Faro. Un día después, volverá a viajar a España. El jefe de Estado estará en Madrid entre el miércoles 24 y el sábado 27, donde tiene previsto participar de una actividad académica y mantener un encuentro con empresarios para tratar de encontrar inversiones.

El 30, en tanto, pisará Asunción, Paraguay, donde tendrá lugar la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Y el 4 de julio estará en Nueva York, EE.UU., para celebrar el día de la independencia de dicho país y volver a tomar contacto con Donald Trump, el jefe de la Casa Blanca.